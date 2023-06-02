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ТАСС

Зеленский считает, что в Европе нужно создать общий "противовоздушный щит"

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky, File

Президент Украины предложил начать с территории его страны

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Общий "противовоздушный щит" необходимо создать всеми странами Европы. Об этом в четверг заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наше предложение - создать противовоздушный щит для всего Европейского континента. <...> Начнем с нашей [украинской] территории, так как у нас наиболее горячо. <...> "Патриоты" (поставленные на Украину системы противоракетной обороны Patriot - прим. ТАСС) работают. Пока у нас не будет [западных] истребителей, нам нужно больше "Патриотов", - сказал он на пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества, организованного в Молдавии.

31 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли попросил об укреплении противовоздушной обороны Украины за счет дополнительных систем ПВО и возможных поставок истребителей F-16. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Молдавия
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
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