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ЦАМТО

Концерн Ruag подал заявку на продажу 96 ОБТ "Leopard-1" компании Rheinmetall для их последующей передаче ВСУ

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Танк Leopard 1A5 в музее
Танк Leopard 1A5 в музее.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / Alan Wilson / Leopard 1A5 ‘343 156’

ЦАМТО, 1 июня. Швейцарский концерн Ruag запросил у властей страны разрешение на продажу 96 танков "Leopard-1" немецкой компании Rheinmetall для последующей передачи этой техники Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила телерадиокомпания Швейцарии SRF.

"Несмотря на негативные сигналы со стороны федеральных властей, компания Ruag официально подала заявку на экспорт (танков – ред.), что подтвердила пресс-секретарь Ruag Кирстен Хаммерих. Таким образом, танки должны сначала отправиться в Германию, концерну Rheinmetall, а затем на Украину", – говорится в сообщении.

Как уточняется, заявка была направлена в Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO). К.Хаммерих заявила телерадиокомпании, что Ruag хотела бы получить от властей "официальное решение, чтобы лучше оценить варианты ведения бизнеса".

Сообщается, что компания неофициально подавала аналогичную заявку в начале года, ОДНАКО тогда SECO не одобрил запрос.

По данным телерадиокомпании, 7 лет назад Ruag приобрела танки в Италии для перепродажи или использования в качестве запасных частей. До сих пор 96 танков "Leopard-1" находятся в Италии. В конце мая правительство Швейцарии поддержало предложение парламента о выводе из эксплуатации 25 танков "Leopard-1", что создало условия для их перепродажи Германии.

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Германия
Италия
Украина
Швейцария
Продукция
HMMWV
Leopard-1
Компании
Rheinmetall
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