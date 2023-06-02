Украине не понравятся новые гарантии безопасности, предложенные НАТО

El País: в НАТО обсуждают создание сдерживающей оболочки вокруг Украины

НАТО хочет предложить Украине ограниченные гарантии безопасности в виде усиления военной помощи для создания сдерживающей оболочки вокруг страны, пишет El País. Так альянс не будет втянут в конфликт с Россией.

Союзники считают необходимым обеспечить долгосрочный мир на Украине, но не желают участвовать в будущих конфликтах. Североатлантический альянс отдает предпочтение планам по вооружению, чтобы поддерживать обороноспособность страны.

НАТО пытается разработать новую модель более тесных отношений с Украиной. Но, несмотря на надежды Киева, который уже 15 месяцев противостоит Москве, как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне. Причина в том, что этот шаг может втянуть гаранта этой безопасности в конфликт с Россией, чего Североатлантический альянс совсем не хочет. Вместо этого страны предпочитают предоставлять более ограниченные "гарантийные" меры или "меры безопасности". Эти концепции означают политическое обязательство оказывать поддержку – еще один шаг в укреплении отношений со страной, которая стремится вступить в НАТО с 2008 года, – а также подразумевают консолидацию и усиление военной помощи для формирования сдерживающей оболочки вокруг Украины. Об этом нашему издании сообщили несколько источников, связанных с альянсом и осведомленных об этих активно развивающихся переговорах.

В то время как российская спецоперация затягивается, а вступление в НАТО во время военных действий кажется отдаленной перспективой, альянс решает, как дальше поддерживать Киев и насколько мощный сигнал нужно послать России на июльском саммите в Вильнюсе, на котором союзники планируют определить основы будущих отношений с Украиной. Именно на этой решающей встрече летом Киеву предложат укрепить связи и создать совет НАТО–Украина. Как сообщают источники в альянсе, этот механизм для ведения диалога должен стать новым этапом в отношениях, которые определяет сейчас комиссия НАТО–Украина.

Этот новый орган позволит украинским представителям посещать больше встреч в качестве гостей, принимать участие в некоторых дискуссиях НАТО и глубже изучать формулы и доктрины альянса с целью будущей интеграции. По странной иронии судьбы Совет Россия–НАТО, который был создан в 1991 году и служил механизмом диалога для подписания нескольких договоров, продолжает действовать, хотя и заморожен с октября 2021 года.

Однако источники в Брюсселе признают, что Украина не будет удовлетворена несколько улучшенным дипломатическим положением и среднесрочным многолетним планом поддержки. Его НАТО предложит для увеличения поставок военного оборудования, развития сотрудничества и помощи в программе по разминированию, а также создания основы для реформирования министерства обороны, чтобы привести его в соответствие с моделью альянса.

Это предложение не устраивает и тех, кто выступает за более решительную поддержку Киева, например, страны Балтии или Польшу. Они хотят, чтобы в Вильнюсе была подписана жесткая политическая декларация с более четким обещанием о присоединении Украины, чем озвученное на Бухарестском саммите 2008 года приглашение. С тех пор Киев ни на шаг не приблизился к членству в альянсе, до начала конфликта оно вообще почти не обсуждалось. Они также призывают составить график, но, по словам источника, в настоящее время это невозможно.

Между тем существуют еще и различные модели гарантий, которые Киеву хотят предложить такие страны, как Великобритания, США и Франция. Также обсуждаются сроки: стоит ли предоставить эти гарантии сейчас, после прекращения огня или по окончании военных действий. "Нужно сформулировать некий ориентир для обеспечения безопасности Украины, – говорит Камилла Гранд (CamilleGrand), эксперт Европейского совета по международным отношениям, которая до 2022 года занимала высокий пост в Североатлантическом альянсе. – Вопрос в том, что будет достаточно для украинцев и разумно для НАТО. Будет ли это промежуточное решение на пути к членству или альтернатива. Чтобы эта мера была эффективной, она должна быть надежной и вызывать доверие".

Дипломаты Североатлантического альянса говорят друг с другом на английском языке. Как раз он может отразить множество нюансов в степени гарантий, предоставляемых Украине, пускай это все и выглядит как сложное лингвистическое упражнение. Концепция "гарантий безопасности", даже если она осуществляется на двусторонней основе, похожа на Статью 5 Устава НАТО – она обязывает членов альянса прийти на помощь стране-союзнице, если та попросит об этом и если будут соблюдены определенные обстоятельства. Эта модель подразумевает, что Украина будет находиться под защитой страны-гаранта альянса. Именно поэтому, настаивают источники, в нынешней ситуации это нежелательный вариант.

Тем временем альянс рассматривает возможность предложить концепцию "мер безопасности". Как утверждают источники, в том, что касается поступления западного оружия в среднесрочной и долгосрочной перспективе, эта схема будет более регламентированной и надежной, чем сегодняшняя модель. Именно в этом и заключается предложение, которое выдвинули бывшие высокопоставленные чиновники Госдепартамента США Ян Бжезинский (Ian Brzezinski) и Александр Вершбоу (Alexander Vershbow) и которое сейчас набирает обороты в дискуссиях НАТО.

Бжезинский и Вершбоу, которые работают сейчас в аналитическом центре "Атлантический совет", предлагают создать новую "партнерскую программу по сдерживанию и обороне" между НАТО и Украиной. Эта программа будет направлена на развитие потенциала Киева, а союзники будут обязаны вооружать, обучать и оснащать украинские вооруженные силы. При этом она послужит в качестве "гарантии безопасности" после окончания военного конфликта, пока союзники не будут готовы принять Украину в качестве полноправного члена НАТО.

Еще одним вариантом, по словам союзных источников, является предоставление "гарантийных" мер (понятие, которое заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд упомянула в связи с Украиной). Эта модель может включать подписание двустороннего или коллективного политического соглашения и подразумевать более значительную военную помощь Киеву, чем в настоящее время, в зависимости от того, когда будет принято данное положение о "поддержке".

В мае 2022 года, через несколько месяцев после того, как президент России Владимир Путин начал полномасштабную военную операцию на Украине, но еще до того, как члены НАТО Швеция и Финляндия изменили свою историческую позицию и подали заявку на вступление в НАТО, Великобритания пообещала им такие "гарантийные" меры в случае угрозы со стороны России.

Однако две эти скандинавские страны не находились в состоянии боевых действий, как Украина. Борис Джонсон, занимавший в тот момент пост премьер-министра, выпустил, с точки зрения международного права, политическую декларацию в виде договора. Он предложил им помощь в форме военных средств, – возможно, даже войск, – которая будет зависеть от запроса страны, подвергшейся нападению. Джонсон также пообещал укрепить сотрудничество в сфере обмена данными, совместной военной подготовки, учений и совместного развертывания.

В среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала еще одно заявление на эту тему, хотя говорила она о будущем, о мирной Украине. Один из способов сделать этот мир прочным, сказала она на форуме по безопасности в Братиславе, — это гарантировать "долгосрочную безопасность" страны. "Есть разные модели и исторические примеры, которые можно использовать. Принятие таких гарантий государствами – союзниками может означать то, что некоторые называют „сдерживанием путем отрицания”. Другими словами, речь идет о том, чтобы предоставить Украине военную технику, чтобы усилить на случай будущих действий России", — заявила фон дер Ляйен. Это соглашение о "гарантиях безопасности", по её словам, должно сопровождаться проектами демократических реформ и вступлением Украины в ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон также говорил в эту среду о предоставлении "надежных гарантий безопасности" Украине, пускай и в краткосрочной перспективе с целью избежать "замороженного конфликта". По словам Макрона, это формула, согласно которой союзники "должны будут создать нечто среднее между гарантиями безопасности, обеспечиваемыми Израилю [Соединенными Штатами], и полноценным членством". Президент Франции призвал "планировать вступление в альянс".

Эта формула мало чем отличается от той, которую предложил реализовать бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен совместно с Андреем Ермаком, руководителем аппарата президента Украины Владимира Зеленского. План из семи пунктов, включающий "модель перестрахования", также известную как израильская модель. Даже в отсутствие договора о взаимной обороне предполагается, что США безоговорочно помогают израильской самообороне: речь идет о поддержании постоянной безопасности, финансировании, поставке современного оружия и передаче технологий. "Идея состоит в том, чтобы достичь такой степени помощи и обязательств, при которой нападать на дружественно страну будет неразумно", — заявила Камилла Гранд.

Для Украины примером для подражания также может стать Финляндия, говорит Юхана Аунеслуома (Juhana Aunesluoma) из Хельсинкского университета. Эта скандинавская страна исторически занимала нейтральную позицию, но в итоге в апреле этого года все же вступила в НАТО, и сделала она это в рекордные сроки благодаря высокой подготовке своей армии. С начала 90-х годов она старалась максимально интегрироваться в Североатлантический альянс, но при этом не вступала в него. Финляндия модернизировала свои силы обороны и приводила технические стандарты в соответствие с нормами НАТО. До 1995 года, то есть до вступления в ЕС, страна присоединялась к различным программам, а после начала участвовать во внешней политике и политике безопасности блока. В 2014 году, после аннексии Крыма и начала конфликта в Донбассе, Финляндия укрепила свои отношения с НАТО и стала "партнером с расширенными возможностями".

"На примере Финляндии мы видим, что страна может функционально интегрироваться в НАТО и использовать это сотрудничество для развития собственного оборонного потенциала и повышения безопасности. При этом полные гарантии безопасности, предусмотренных Статьей 5 Устава НАТО, не нужны, — говорит Аунеслуома. — Хотя Финляндия, будучи членом ЕС, находилась в большей безопасности, чем Украина, и могла действовать постепенно".

Автор статьи: Мария Р. Саукильо (María R. Sahuquillo)