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Военное обозрение

Источник назвал причину списания тяжёлого атомного подводного ракетного крейсера «Дмитрий Донской» проекта 941УМ

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Источник изображения: topwar.ru

Тяжелый атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула" был выведен из состава флота из-за ядерного реактора. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Прекращение службы последней "Акулы" российского флота было связано с выработкой активной зоны реактора, замена которой была признана нецелесообразной. Кроме того, при принятии решения о списании подводного ракетоносца учитывалась его 40-летняя служба в составе Северного флота.

"Дмитрий Донской" больше не мог нести боевую службу в связи с выработкой активной зоны его ядерного реактора (...) замена активной зоны на новую была признана нецелесообразной из-за очень высокой цены операции

- приводит ТАСС слова источника.

"Дмитрий Донской" был выведен из боевого состава флота в начале этого года и отправлен дожидаться утилизации. В настоящее время он находится на территории военно-морской базы в Северодвинске вместе с еще двумя субмаринами данного проекта, которые фактически уже приросли к берегу, но все еще числятся в резерве. Сроки утилизации последней "Акулы" пока не определены.

Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения ТК-208 "Дмитрий Донской" является головным в серии из шести субмарин проекта 941 "Акула". Заложен на "Севмаше" 17 июня 1976 года, спущен на воду 23 сентября 1980 года, введен в строй 29 декабря 1981 года. В 2002 году прошел модернизацию, после чего принял участие в испытаниях ракеты "Булава". На сегодняшний день является самой большой подлодкой в мире и последней "Акулой" российского флота. Три "Акулы" утилизированы не без "помощи" США, еще две числятся в резерве.

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Страны
США
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Компании
Севмаш
Проекты
941 Акула
СФ
Ядерный щит
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