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Российские инженеры разработали беспилотник «Лютик», способный уклоняться от действия средств РЭБ

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Источник изображения: topwar.ru

В Сахалинском центре беспилотных технологий российские инженеры разработали беспилотник «Лютик», способный уклоняться от действия вражеских средств РЭБ. Когда БПЛА оказывается под воздействием радиоэлектронных средств противника, он резко и быстро покидает эту зону, улетая в произвольном направлении.

Об этом агентству ТАСС рассказал представитель предприятия.

В способности уходить из-под действия РЭБ противника заключается главное отличие «Лютика» от аналогов, произведенных в Китае. Те, потеряв контакт со спутником или радиосвязь, обычно зависают на одном месте, находясь в таком состоянии либо до восстановления связи, либо пока не упадут из-за исчерпания заряда аккумулятора.

Как рассказал специалист организации-производителя, российский дрон в такой ситуации, напротив, делает «отскок» и быстро покидает зону действия средств радиоэлектронной борьбы «в рандомном направлении».

У «Лютика» есть особая подстройка: когда дрон попадает в зону РЭБ, где теряются спутники и система радиоуправления, наш аппарат дает полный газ

- сообщил собеседник агентства.

Максимальная полезная нагрузка, которую может нести дрон, составляет полтора килограмма. По своей конструкции аппарат представляет собой квадрокоптер.

Открытие Сахалинского центра беспилотных технологий состоялось в конце прошлого года. Там разрабатывают и выпускают дроны, а также обучают сотрудников российских силовых ведомств работе с ними.

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Страны
Китай
Россия
Проекты
БПЛА
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