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ТАСС

Вучич: обострение в Косове стало на саммите в Кишиневе основной темой наравне с Украиной

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Президент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Политическое сообщество обсуждало на саммите в Кишиневе тему обострения на севере Косова и Метохии так же активно, как и конфликт на Украине. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич на полях саммита Европейского политического сообщества.

"К сожалению или к счастью, [в зависимости от того,] как на это посмотреть, тема Косова стала вместе в украинской основной, или главной темой саммита и политического сообщества здесь", - заявил Вучич.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил ранее Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем. 

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