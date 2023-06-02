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Известия.ru

Польша передала оружие и боеприпасы полиции Молдавии

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Источник изображения: Фото: соцсети

МВД Польши: Варшава передала полиции Молдавии оружие и боеприпасы

Власти Польши передали Молдавии груз с оружием, боеприпасами и оборудованием для оснащения полиции страны. Об этом 1 июня сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьский.

По его словам, суверенная Молдавия противостоит «попыткам внутренней дестабилизации» и нуждается в поддержке Польши.

«Именно поэтому я решил передать молдавской полиции огромный груз — два самолета Hercules и четыре самолета CASA оружия, боеприпасов и снаряжения от служб, подведомственных МВД», — написал он в Twitter.

Ранее, 30 мая, Молдавия сообщила о готовности Польши предоставить политическую и экономическую поддержку стране на пути к вступлению в Европейский союз (ЕС). По данным молдавского парламента, Варшава предложила Кишиневу помощь в модернизации республики через инвестиции в ее экономику.

До этого, 11 мая, глава МИД Молдавии Нику Попеску отметил, что республика планирует укреплять свою обороноспособность за счет партнерских отношений со странами НАТО. Он отметил, что молдавские власти сосредоточены на практическом обеспечении безопасности страны.

В начале мая заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью «Известиям» рассказал об опасном сближении Молдавии с НАТО. Он заметил, что у подавляющего большинства руководства этой страны имеются румынские паспорта.

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