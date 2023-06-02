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Военное обозрение

Польша намерена приобрести 800 ракет Hellfire для укомплектования своих штурмовых вертолётов

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Источник изображения: topwar.ru

Правительство Польши подписало соглашение о закупке 800 ракет AGM-114 Hellfire для укомплектования парка своих штурмовых вертолётов. Также польские власти планируют приобрести у США ударные вертолёты Boeing AH-64E Apache. Вопрос этот уже находится в стадии проработки.

Контракт на покупку вышеупомянутых ракет, выпускаемых американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, был заключён между польским Агентством по вооружениям и командованием обеспечения безопасности сухопутных войск США (USASAC). Согласно данным польских официальных лиц, оценивается он в общей сложности в 150 млн долларов. Что же касается поставок всех этих вооружений, то они, как ожидается, начнутся уже в текущем году и могут растянуться вплоть до 2029 года.

Как написал накануне на своей странице в социальной сети министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, они предназначены для многоцелевых военных вертолётов средней грузоподъёмности AgustaWestland AW149 и военно-воздушных судов AH-64E Apache Guardian, стоящих на вооружении ВВС страны.

В этом контексте, стоит отметить, что польский кабмин ещё с лета прошлого года в рамках заключённого соглашения ожидает прибытие военных вертолётов AW149 в количестве 32 единиц, производством которых занимается один из крупнейших итальянских машиностроительных холдингов Leonardo. Поставки этого воздушного судна также рассчитаны на период 2023-2029 годов.

Также, в 2022 году глава польского оборонного ведомства отправил письмо-запрос правительству Соединённых Штатов по поводу покупки 96 американских «боингов». Варшава, как ожидалось, планировала развернуть их в составе своей 18-й механизированной дивизии.

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Страны
Польша
США
Продукция
AGM-114
AH-64
Компании
AgustaWestland
Boeing
Leonardo
Lockheed-Martin
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