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ТАСС

Глава МО ФРГ заявил об "очень сдержанной" позиции после просьбы Киева о крылатых ракетах

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Источник изображения: EPA-EFE/ Anna Szilagyi

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявил, что Киеву необходимы ракеты Taurus дальностью действия до 500 км

БЕРЛИН, 1 июня. /ТАСС/. Позиция ФРГ относительно вопроса поставок Украине крылатых ракет Taurus не менялась, она все еще остается сдержанной. Об этом заявил в четверг министр обороны Германии Борис Писториус в Кельне.

"Мы очень сдержаны, я и раньше давал это понять. В данной позиции до сих пор ничего не поменялось", - цитирует его агентство DPA.

30 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву необходимы ракеты Taurus дальностью действия до 500 км и призвал власти ФРГ принять решение об их поставке как можно скорее. Источники газеты "Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг" отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал вопрос передачи Taurus с канцлером Олафом Шольцем во время визита в Берлин 14 мая.

Десять лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 ракет такого типа, из которых готовы для эксплуатации около 150. Taurus считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже были поставлены Киеву. Однако радиус действия у германо-шведских ракет немного больше. Местные эксперты считают, что оборонный концерн MBDA в случае передачи Taurus Киеву в состоянии увеличить их производство. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
SCALP
Компании
Leonardo
MBDA
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