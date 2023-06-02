Новые планируемые американские поставки Украине

Министерство обороны США 31 мая 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму 300 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 37,6 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 40,5 млрд долл.

Корпус упавшей в Киеве в ходе отражения российского ракетного удара 16.05.2023 американской противоракеты PAC-3 CRI из состава зенитной ракетной системы Patriot (с) социальные сети

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 39-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Как обычно, с начала 2023 года США в большинстве случаев не указывают количество передаваемых Украине боеприпасов и части вооружения. В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительные боеприпасы [зенитные управляемые ракеты и противоракеты] для зенитной ракетной системы Patriot;

- управляемые ракеты AIM-7 Sparrow для использования в качестве зенитных;

- зенитные ракетные комплексы ближнего действия Avenger;

- переносные зенитные ракетные комплексы Stinger;

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 155-мм и 105-мм артиллерийские выстрелы;

- 105-мм танковые выстрелы;

- высокоточные авиационные боеприпасы [видимо, управляемые авиационные бомбы JDAM];

- 127-мм неуправляемые авиационные ракеты Zuni;

- боеприпасы для беспилотных авиационных комплексов [впервые];

- одноразовые ручные противотанковые гранатометы АТ4;

- около 30 млн патронов для стрелкового оружия;

- противоминное оборудование и имущество;

- подрывные заряды для проделывания проходов;

- приборы ночного видения;

- запасные части, генераторы и другое полевое имущество.