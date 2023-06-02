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Правительство России призвало промышленность активнее замещать иностранный софт

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Мишустин: промышленности в России надо активнее замещать иностранный софт

Промышленности в России надо активнее внедрять результаты российских разработок и исследований, пассивность в этой сфере губительна. Об этом заявил 1 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии ЦИПР-2023 на тему «Цифровая независимость промышленной России».


Мишустин отметил, что за время работы центров компетенций, которые занимаются поисками областей, где страна испытывает критическую зависимость от иностранных цифровых продуктов, определились лидеры. Однако, несмотря на то, что правительство еще в прошлом году поддержало их проекты, внедрение еще не началось.

Премьер добавил, что его в связи с этим искренне удивляет позиция некоторых крупных промышленников. Он добавил, что на западных технологиях долгое время работать не получится, а в настоящее время можно реализовать уникальные возможности российских технологий.

«Призываю всех действовать, активнее внедрять результаты отечественных исследований и разработок. Пассивность сейчас, как никогда, губительна», — сказал глава кабмина.

В промышленности требуются смелые и неординарные инициативы, которые помогут в кратчайшие сроки достигнуть высокого уровня цифровой зрелости РФ, важно опережать конкурентов «по всем ключевым направлениям индустриального развития», добавил он.

«Не догонять, а задавать свои стандарты для технологий, товаров и сервисов», — подчеркнул премьер.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», сообщил, что в стране около 800 компаний работают в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Около 90% из них является перспективными.

В апреле Мишустин подчеркивал, что внедрение ИИ в экономику страны планируется увеличить до 50% к 2024 году. Сейчас же оно составляет около 20%.

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Страны
Россия
Проекты
AI
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