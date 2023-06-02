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ЦНИИТОЧМАШ выполнил контракт по изготовлению пистолетных бронебойных патронов

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Стрельбище АО "ЦНИИточмаш" корпорации "Ростех"
Стрельбище АО "ЦНИИточмаш" корпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 1 июня. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения выполнил контракт по производству самой большой за последние годы партии пистолетных бронебойных патронов.

Изготовленные боеприпасы – это 9х21 мм патроны с пулей со стальным сердечником (индекс 7Н29) обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника, в том числе в средствах индивидуальной зашиты.

Пуля этого патрона состоит из стального термоупрочненного сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки. Носовая часть сердечника выступает из оболочки. Такая конструкция пули позволяет снизить потери энергии бронебойного сердечника на разрушение оболочки пули. Благодаря этому пуля патрона 7Н29 обладает высоким пробивным действием.

Патрон, разработанный в ЦНИИТОЧМАШ во второй половине 1990-х годов, предназначен для использования всей линейкой оружия 9х21 мм. В частности, созданными в институте пистолетами СР1 всех модификаций, пистолетами-пулеметами СР2, а также самыми современными пистолетами 6П72 и 6П72-1, тоже созданными в ЦНИИТОЧМАШ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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