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ТАСС

МИД РФ сообщил о вероятной передаче Данией и Нидерландами Украине истребителей F-16

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, эти страны возглавят группу западных государств, которые собираются усилить украинские ВВС

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Дания и Нидерланды возглавят группу западных стран, которые собираются усилить украинские ВВС, и, судя по всему, именно они передадут Киеву истребители F-16. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой об украинском кризисе.

"26 мая на прошедшем в онлайн-режиме 12-м заседании контактной группы по оборонному содействию Украине в формате Рамштайн было объявлено о создании так называемой истребительной коалиции, - отметила дипломат. - Группу стран, которые возьмут на себя задачу усиления украинских ВВС, возглавят Дания и Нидерланды. Судя по всему, именно они поделятся с "незалежной" истребителями F-16 и займутся обучением ее пилотов. В Пентагоне уже заявили, что создание коалиции - это важный пример долгосрочной приверженности Запада укреплению безопасности Украины". 

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Страны
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
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