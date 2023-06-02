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Глава МИД Италии: пора определить дату приема Киева в НАТО

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Антонио Таяни
Антонио Таяни.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал определить дорожную карту по приему Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщает информагентство Аskanews.

"Еще в 2008 году было сказано, что Украина должна стать частью НАТО. Теперь все мы вместе решим, какой должна быть дорожная карта", - заявил Таяни.

По его словам, до определения точного момента вступления Киева в Альянс следует создать Совет Украина-НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что присоединение Киева к альянсу возможно, но вопрос о приглашении Зеленского на июльский саммит в Литве еще не решен.

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Страны
Италия
Литва
Украина
Проекты
NATO
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