"Сходит с ума". Французы пришли в ужас от речи Макрона про Украину

Читатели Le Figaro поразились непоследовательности Макрона в отношении России и Украины

Эммануэль Макрон, долго стремившийся вести диалог с Россией, теперь заявил о необходимости всеми силами ей противостоять, пишет Le Figaro. Читатели газеты поражены его непоследовательностью. По их мнению, этот "человек убеждений" уже сходит с ума, и его необходимо остановить.

Эммануэль Макрон — первый французский президент, символически появившийся на форуме GLOBSEC.

Президент Франции впервые принял участие в саммите GLOBSEC, главном форуме в Центральной Европе по вопросам европейской безопасности. Его визит был в высшей степени символичным из-за пассивного отношения Эммануэля Макрона к региону. После начала конфликта его стремление "не унижать Россию", предложить ей "гарантии безопасности", слишком долгий диалог, который политик вел с Владимиром Путиным, несмотря на безрезультативность беседы, — все это сделало внешнюю политику Франции нечеткой и расплывчатой. Двусмысленность курса президента в отношении России также помешала его стремлению стать бесспорным лидером Европейского Союза. Речь в Братиславе расставила все по своим местам и прояснила позицию Макрона.

Во многом слова, сказанные перед лидерами Центральной и Восточной Европы, являются историческими. "Есть только одна Европа", — заявил Эммануэль Макрон, приветствуя "возвращение" восточных стран в европейскую семью после падения коммунизма. Он вспомнил книгу "Похищение Запада" Милана Кундеры и пообещал, что ни Запад, ни Европа не будут "похищены" во второй раз. Но прежде всего Макрон, который обычно не меняет своего мнения, принес извинения государствам Восточной Европы, пережившим советскую оккупацию. "Мы не всегда слышали ваш голос", — признал Макрон. Вспоминая Жака Ширака, который, критикуя поддержку этими странами американской войны в Ираке в 2003 году, утверждал, что они "утратили возможность промолчать", Макрон сказал: "Мы упустили возможность выслушать вас". Это было важное уточнение для тех держав, которые никогда не забывали презрительного к ним отношения. В Братиславе голос президента прозвучал по-новому: "Вы можете рассчитывать на Францию. Иногда ее считали высокомерной, не интересующейся этим регионом. Давайте вместе позаботимся, чтобы наша Европа стала великой демократической силой".

Один мир

Французский лидер также уточнил позицию по Украине. Сожалея о непоследовательности, с которой Европа относилась к этой стране до российской спецоперации, Эммануэль Макрон пообещал, что Украина "не будет завоевана". Время компромиссного мира между Москвой и Киевом закончилось. "Мир может быть только один — тот, который выберет украинский народ", — сказал он, отвергнув любые идеи прекращения огня или замораживания конфликта, которые только разожгли бы новые столкновения. "Мы должны быть готовы к тому, что этот конфликт затянется, и мы должны быть готовы еще долго поддерживать Украину", то есть обеспечивать ее необходимыми гарантиями безопасности.

И в этом плане кризис изменил мнение французского президента. В 2008 году Франция вместе с Германией наложила вето на вступление Украины и Грузии в НАТО. "В то время мы не могли дать европейский ответ. Мы сподвигли Россию на месть, не дав достаточных гарантий этим странам", — признал он. Теперь, когда конфликт сделал Киев "крупным игроком", Эммануэль Макрон процитировал американского дипломата Генри Киссинджера, который, всегда будучи категорически против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, сегодня защищает его. "Я разделяю его точку зрения. Мы должны дать Украине ощутимые и надежные гарантии безопасности". При этом французский лидер понимает, что из-за отсутствия единодушия вступление Украины в НАТО на следующем саммите в Вильнюсе "нереально". По крайней мере, на этот раз Франция не будет блокировать ее сближение с альянсом...

Нужно также подготовиться к будущему ЕС в мире, в котором границы России "не изменятся", а следующая американская администрация не обязательно придется по нраву Европе. "Я хочу отбросить все фантазии: я не хочу заменять НАТО франко-германским кондоминиумом", — сказал он перед аудиторией, которая часто подозревала Париж ​​в стремлении ослабить Североатлантический альянс.

Российская военная операция на Украине доказала правильность французского взгляда на стратегию Европы. Она подтолкнула европейские государства к увеличению оборонных бюджетов и к мыслям о новой организации безопасности континента. "Стратегическая автономия Эммануэля Макрона была мечтой. Мы сделали ее реальностью", — отметила Ольга Стефанишина, заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. "Суверенитет больше не является французской прихотью, — сказал президент. Он призвал своих партнеров ускорить создание более суверенного европейского потенциала. Макрон предупредил, что, помимо сотрудничества с США, жизнестойкость ЕС должна продолжать укрепляться, в частности в военном и промышленном отношении. На карту поставлено "будущее континента", заявил он.

Автор: Изабель Лассер (Isabelle Lasserre)

Комментарии читателей:

thidgr

Наш президент ужасен. Ему бы лучше впредь молчать.

Allons donc

Макрон хочет занять место фон дер Ляйен. Вот зачем все это. Ему наплевать на Францию. "Все только для меня" — таков его девиз.

Ric Hocher

Очередное изменение мнения Макрона в отношении конфликта между Россией и Украиной вызывает сожаление, потому что присоединение Франции к реваншистским позициям стран Восточной Европы априори не в наших интересах — и не в интересах ЕС. Западная Европа и Восточная очень разные, их внутренние рынки, чувство солидарности отличаются. Например, у государств Балтии и у Польши оппортунистический подход к конфликту, поскольку они защищены как члены ЕС. Париж проявляет куда большую разумность, пытаясь сблизиться со странами — союзницами России, чтобы подготовиться к долговременному структурному прекращению боевых действий (Китай, Индия, Бразилия, страны Африки).

Kokotop

А завтра он скажет обратное. Наверное, поэтому многие его просто не слушают.

JEAN-ANTOINE MARMONIER

Он только и делает, что кается, куда бы он ни поехал, настоящий плакса! Да, наш президент просто человек убеждений!

al core

Какое жуткое зрелище! ЕС никогда не будет великой мощью. Это не одна страна и не народ, он никогда ими не будет. Единственная армия Евросоюза — это армия, которой руководит президент США. В регионе никогда не будет другого главнокомандующего.

jt75 1

Я ничего не понял! Покаяние из-за чего? Что хочет сделать Макрон? В какую неразбериху он хочет нас втянуть? Он намерен возглавить европейскую армию? Его вдруг озарило, и он хочет втянуть нас в прямой конфликт с русскими? Боже, он сходит с ума! Кто может его остановить?

Un peu de pragmatisme ne fait pas de mal

Просить прощения от имени Франции и преклонять колени перед Вашингтоном — его визитная карточка. Мальчик на побегушках у американцев. Надо положить этому конец как можно быстрее!

Argol 1

Какой самообман! Позицию Франции не разделяет ни одно другое государство — член ЕС. Более того, Париж слишком мало тратит на собственную армию, чтобы вызывать доверие. В очередной раз Макрон втягивает французские СМИ в свой бред, пытаясь воплотить в жизнь собственную мечту.

anonyme

Покаяние — это особенность Макрона. Лучше бы он разразился обличительной речью против украинцев, стоящих у истоков этого конфликта, который они развязали в 2014 году, нарушив Минские соглашения и начав бомбить собственное русскоязычное население.

Emotionless brain

Важная фраза из его выступления даже не упоминается: "Переговоры с Путиным важнее, чем суд над ним за „военные преступления“". Эти слова, которые вполне сочетаются с его предложением вести переговоры с Путиным, явно пришлись по вкусу не всем участникам встречи. На самом деле некоторые запомнили только одну эту фразу, противоречащую мнению Восточной Европы, которую Макрон неуклюже пытается умаслить.

vladimir

Макрон... Этакий обманщик XXI века, но он управляет нашей страной — и это опасно. Он сумел абстрагироваться от мнения граждан, уделяя внимание лишь международной политике и сдавшей свои позиции Европе.