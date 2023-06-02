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ЦАМТО

ВС Австралии получат дополнительные ББМ "Бушмастер"

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Bushmaster (NLD)
Автомобиль Bushmaster (NLD).
Источник изображения: www.primeportal.net

ЦАМТО, 1 июня. Министерство обороны Австралии объявило о заключении с компанией Thales Australia контракта на поставку бронированных машин "Бушмастер" для Сухопутных войск страны.

Контракт был подписан на предприятии Thales Australia в Бендиго. Стоимость закупки составила 160 млн. австралийских долл. Работы по сборке бронемашин начнутся немедленно и будут завершены в течение следующих 18 месяцев. Предполагается, что ВС Австралии получат 78 бронемашин в вариантах для перевозки войск и управления.

По информации Thales, на текущий момент на предприятии компании в Бендиго произведено более 1200 ед. ББМ "Бушмастер" для ВС Австралии, а также еще восьми стран мира, включая Нидерланды, Великобританию, Фиджи, Ямайку, Новую Зеландию, Японию и Индонезию.

Партия ББМ "Бушмастер" была передана правительством Австралии ВС Украины и в настоящее время применяется в ходе боевых действий (часть поставленных бронемашин уже уничтожена российской армией).

"Бушмастер" представляет собой бронированную машину с колесной формулой 4x4, обладающую грузоподъемностью 2500 кг при общем весе 15 т. Шестицилиндровый турбодизельный двигатель Caterpillar 3126 ATAAC мощностью 224 кВт позволяет развивать скорость до 120 км/ч, запас хода по топливу – 1000 км. Машина оснащена автоматической коробкой передач, энергопоглощающими сиденьями, лебедкой для самовытаскивания и рассчитана на перевозку до 10 человек (экипаж и 8 пассажиров в десантном отделении). Корпус бронеавтомобиля с днищем V-образной формы обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков, а также взрывной волны. По желанию заказчика машина может оснащаться дополнительной навесной броней. В качестве вооружения может использоваться поворотная турель или дистанционно управляемый модуль вооружения.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Индонезия
Нидерланды
Новая Зеландия
Украина
Япония
Компании
Caterpillar
Thales
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