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ТАСС

Песков заявил, что подавляющее число россиян поддерживают президента и СВО

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Каждый из миллионов россиян, оказывающих ту или иную поддержку бойцам во время специальной военной операции (СВО), заслуживает восхищения, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Каждый из миллионов россиян, оказывающих ту или иную поддержку бойцам во время специальной военной операции (СВО), заслуживает восхищения, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, такие действия подтверждают, что подавляющее количество россиян поддерживают главу государства Владимира Путина, СВО и ее участников.

"Конечно же, все те, - а таких миллионы, - которые помогают СВО, помогают участникам СВО, каждый по-своему, кто-то это делает централизованно через ОНФ (Общероссийский народный фронт - прим. ТАСС), кто-то через другие волонтерские организации, но таких людей миллионы, если не больше, каждый из них заслуживает восхищения", - сказал представитель Кремля журналистам.

"Кто-то может оказать помощь одной упаковкой лекарств, кто-то может загрузить машину, но и тот, и другой заслуживают восхищения", - уверен Песков.

"Они все являются россиянами, а, как мы знаем, подавляющее число россиян абсолютно поддерживают президента, специальную военную операцию и тех ребят-героев, которые там принимают участие", - указал представитель Кремля.

Песков признался, что не знал о решении депутата Дмитрия Хубезова, который попросил освободить его от должности председателя комитета Госдумы по охране здоровья в связи с возвращением в зону СВО. "Что касается дальнейших планов этого депутата, то, разумеется, если это будет как-то связано с системной поддержкой СВО, это тоже будет заслуживать восхищения", - отметил представитель Кремля. При этом он отказался говорить про участие в СВО своего старшего сына Николая. "Про своего сына я говорить не хочу, он сам тоже ничего про это говорить не хочет, это его личное дело", - объяснил представитель Кремля. 

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