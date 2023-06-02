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Путина разгневали действия США, но катастрофа обрушится на Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский в Хиросиме, Япония. 21 мая 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский в Хиросиме, Япония. 21 мая 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Eugene Hoshiko

Baijiahao: Зеленский ответит за решения США, разгневавшие Россию

В результате терактов, устроенных украинскими силами на территории России, Москва получила доказательства прямого участия Вашингтона в конфликте — и пришла в ярость, пишет пользователь Sohu. Чтобы умиротворить ее, США переложат всю вину на Зеленского. Это грозит последнему катастрофой.

<...> Происходит самое ужасное: территория России начала подвергаться множественным атакам украинских вооруженных формирований.

Россия получила доказательства участия США в конфликте

Хотя напавшие антироссийские группировки в конечном счете были уничтожены армией РФ, а выжившие элементы — выдавлены обратно на Украину, захваченная в ходе действий военная техника и информация, полученная российской разведкой, привела Кремль к печальному выводу: есть вероятность, что Вашингтон уже начал принимать непосредственное участие в конфликте между Москвой и Киевом.

Всем известно, что украинский конфликт является по своей сути проявлением военной, экономической и энергетической борьбы между НАТО, подконтрольной США, и Россией. В целом, это самое настоящее прямое военное противостояние. Обе упомянутые страны являются крупнейшими ядерными державами на планете. Непосредственный конфликт между ними может привести к третьей мировой войне, и последствия будут катастрофическими. Поэтому и Москва, и Вашингтон стараются всеми силами избежать перерастания взаимных противоречий в военное столкновение.

Чтобы закрепить свое господствующее положение в Европе, Соединенные Штаты совместно с государствами ЕС ввели санкции против России для подавления соперницы. В глазах внешнего мира это уже рутинные действия. Как только Украина подала заявку на вступление в НАТО, США ухватились за это событие как за возможность спровоцировать конфликт между ней и Россией — двумя братскими странами. Они использовали Киев как пешку, чтобы атаковать Москву, потому что посчитали: такой шанс выпадает лишь раз в жизни.

В игре между крупными державами все стороны обращают пристальное внимание на правила. С самого начала украинского конфликта Соединенные Штаты заявляли, что не собираются принимать непосредственного участия в вооруженных действиях, чтобы не провоцировать Россию. Они также заверили внешний мир, что будут контролировать, как ВСУ используют поставляемое Америкой оружие.

Но на этот раз украинские элементы проникли на территорию России, и военные и спецслужбы РФ обнаружили, что диверсанты были оснащены вооружением и техникой США. Это равносильно получению прямых доказательств участия Вашингтона в конфликте.

Зеленскому могут грозить большие неприятности

Хотя Соединенные Штаты никогда не признавали доказательства, предоставляемые российской стороной, с точки зрения Москвы все очевидно: силы, вторгшиеся на ее территорию, были вооружены американской техникой, а значит, табу России нарушено, и неважно, служил ли причиной приказ США или была ли это инициатива Зеленского. Отношение Кремля к этому вопросу напрямую повлияет перспективу распространения конфликта на третьи страны.

Всем понятно, что Вашингтон не желает напрямую бороться с Москвой. Кроме того, за США уже закрепился дурной имидж государства, которое отворачивается от собственных союзников и перебрасывает свою вину на других. Чтобы успокоить разгневанного Путина, руководство США может сказать, что "американская техника", попавшая в Россию, — это провокация Зеленского. Так или иначе, украинскому президенту, вероятно, грозят катастрофические неприятности.

Автор: Новости пролива (海峡新讯)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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