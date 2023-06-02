МНО Литвы приобрело в Польше дополнительные ПЗРК "Гром"

ЦАМТО, 1 июня. Министры обороны Литвы и Польши Арвидас Анушаускас и Мариуш Блащак 30 мая провели переговоры в Польше, по итогам которых подписали совместное коммюнике о перспективных направлениях оборонного сотрудничества двух стран.

Как заявил А.Анушаускас, и Польша и Литва рассматривают Россию как "долгосрочную угрозу безопасности Запада и демократическим ценностям, а также стабильности международной системы, основанной на взаимном доверии".

Министры также договорились активизировать двусторонние учения, в т.ч. с пересечением национальных границ, и продолжить сотрудничество в области приобретения вооружений путем закупки дополнительных ракет для ПЗРК "Гром" на сумму более 20 млн. евро.

По информации МНО Литвы, текущие расходы Литвы на оборону составляют 2,5% ВВП, что должно стать новым стандартом, поскольку НАТО обновляет свои обязательства по инвестициям в оборону.

Как сообщал ЦАМТО, министры национальной обороны Литвы и Польши согласовали вопрос покупки ПЗРК "Гром" в марте 2014 года. В июле 2014 года МНО Литвы получило одобрение на приобретение от правительства страны, а в сентябре 2014 года заключило с польской компанией ZM Mesko соглашение стоимостью 34 млн. евро на поставку ПЗРК "Гром", сопутствующего оборудования и услуг. Первые комплексы были переданы заказчику уже в декабре 2014 года.

Сообщение о продаже новой партии ПЗРК "Гром" не вполне понятно, поскольку с 2016 года компания Mesko приступила к производству усовершенствованных ПЗРК "Перун" как для ВС Польши, так и на экспорт. Возможным вариантом является закупка МНО Литвы дополнительных боеприпасов для ранее приобретенных ПЗРК, либо ЗУР для передачи ВС Украины.