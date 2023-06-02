Британский депутат прокомментировал слова Медведева о законных военных целях

Глава комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания должна продолжать оказывать помощь Украине, несмотря на эти высказывания

ЛОНДОН, 1 июня. /ТАСС/. Великобритания должна продолжать оказывать помощь Украине, несмотря на высказывания заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который заявил, что любой британский политик "может рассматриваться как законная военная цель". Такое мнение в четверг выразил глава комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд.

"Мы были напуганы некоторыми комментариями [президента РФ Владимира] Путина, Медведева и других, которые нацелены на эскалацию. Нам необходимо смотреть в глаза нашему противнику и поддерживать наших друзей на Украине. Мы сотворили невероятную историю: мы первыми поставили танки Challenger, после чего [Германией] было дано добро на поставку танков Leopard", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Эллвуд отметил, что Великобритания "должна быть встревожена" высказываниями Медведева, однако "это не должно сдерживать" британские власти в вопросе поддержки Украины. В этой связи депутат выступил с призывом к западным странам поставить на Украину истребители F-16.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву во вторник, высказал мнение, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории. После этого Медведев заявил, что Лондон фактически ведет против Москвы необъявленную войну, а значит, любой британский деятель может рассматриваться как законная военная цель.