Войти
ТАСС

Вучич считает, что в украинском урегулировании необходимо идти на взаимные уступки

484
0
0
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Как заявил президент Сербии, нужно достигнуть перемирия без односторонних условий

РИМ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что для урегулирования на Украине стороны должны пойти на уступки и достигнуть перемирия без односторонних условий. В опубликованном в четверг интервью газете La Stampa он не исключил введения санкций в отношении РФ ближе к сроку вступления в ЕС, которое, как он надеется, ускорится.

"Они [президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский] должны найти оба общий знаменатель. И Запад тоже, вместе с украинцами. Необходимы уступки с обеих сторон, иначе возникнут другие конфликты. <...> Сейчас необходимо предпринять политические усилия, чтобы достичь какого-то перемирия, но не на единоличных условиях", - сказал Вучич.

Он назвал Россию наряду с Казахстаном и Украиной среди "важных инвесторов", такой же статус получает в Сербии и Китай.

Вучич рассказал, что не говорил с Путиным более года. "Не думаю, что неправильно говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все показали бы пальцем на сербов. То, что хотят запретить нам, себе позволяют делать", - сказал сербский лидер, комментируя контакты некоторых западных лидеров с российским президентом.

Он высказался за территориальную целостность Украины, к которой отнес Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. "Говоря о процессе вхождения [в ЕС], шесть месяцев до приема мы должны будем полностью соответствовать европейской внешней политике", - сказал Вучич, отвечая на вопрос о намерении вводить антироссийские санкции, что является условием вхождения в ЕС, но чего Белград пока не делает.

Он также поблагодарил "американских партнеров" за поддержку сербской стороны в последних косовских событиях, но отметил, что нужно делать больше. "Нужно, чтобы международное сообщество оказало воздействие на Приштину, чтобы там действовали рационально", - добавил Вучич. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Китай
Россия
Сербия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
24.03.2023
Британцы: нам нет никакого дела до Украины
14.10.2022
Запад ведет себя иррационально и играет судьбой мира
31.01.2022
Главред: во что играет Байден с Украиной?
21.01.2022
Репарации от Вашингтона, отпуск на Карибах и игры потенциалов
26.03.2020
Экстренный саммит G20 с участием РФ может привести к активным совместным действиям против коронавируса
28.10.2015
Вместо нефти Россия делает ставку на вооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 16:25
  • 50454
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.06 16:09
  • 35
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 02.06 15:14
  • 90
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 02.06 14:57
  • 2479
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались
  • 02.06 03:14
  • 1
Эксперт заявил, что атаковавшие Москву БПЛА могли лететь по зашитому в них маршруту
  • 01.06 21:11
  • 3
«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели
  • 01.06 18:40
  • 2
Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
  • 01.06 18:29
  • 1
Клин клином вышибают. Путин мощно ответил на военные провокации НАТО
  • 01.06 15:59
  • 2
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 01.06 06:35
  • 1
Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников
  • 01.06 06:29
  • 1
Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ
  • 01.06 03:29
  • 6
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 01.06 02:52
  • 2
Легендарная «семёрка»
  • 01.06 01:57
  • 46
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"