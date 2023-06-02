Вучич считает, что в украинском урегулировании необходимо идти на взаимные уступки

Как заявил президент Сербии, нужно достигнуть перемирия без односторонних условий

РИМ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич считает, что для урегулирования на Украине стороны должны пойти на уступки и достигнуть перемирия без односторонних условий. В опубликованном в четверг интервью газете La Stampa он не исключил введения санкций в отношении РФ ближе к сроку вступления в ЕС, которое, как он надеется, ускорится.

"Они [президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский] должны найти оба общий знаменатель. И Запад тоже, вместе с украинцами. Необходимы уступки с обеих сторон, иначе возникнут другие конфликты. <...> Сейчас необходимо предпринять политические усилия, чтобы достичь какого-то перемирия, но не на единоличных условиях", - сказал Вучич.

Он назвал Россию наряду с Казахстаном и Украиной среди "важных инвесторов", такой же статус получает в Сербии и Китай.

Вучич рассказал, что не говорил с Путиным более года. "Не думаю, что неправильно говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все показали бы пальцем на сербов. То, что хотят запретить нам, себе позволяют делать", - сказал сербский лидер, комментируя контакты некоторых западных лидеров с российским президентом.

Он высказался за территориальную целостность Украины, к которой отнес Крым, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. "Говоря о процессе вхождения [в ЕС], шесть месяцев до приема мы должны будем полностью соответствовать европейской внешней политике", - сказал Вучич, отвечая на вопрос о намерении вводить антироссийские санкции, что является условием вхождения в ЕС, но чего Белград пока не делает.

Он также поблагодарил "американских партнеров" за поддержку сербской стороны в последних косовских событиях, но отметил, что нужно делать больше. "Нужно, чтобы международное сообщество оказало воздействие на Приштину, чтобы там действовали рационально", - добавил Вучич.