Войти
Интерфакс-АВН

"Астра" сформировала пакет импортонезависимых программных продуктов для вузов и школ

486
0
0
Astra Linux (ГК «Астра»)
Astra Linux (ГК «Астра»).
Источник изображения: ixbt.com

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Импортонезависимые репозитарии программного обеспечения под операционную систему Astra Linux для образовательных организаций представляет группа (ГК) "Астра" на проходящей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленной России", сообщила пресс-служба холдинга в четверг.

"Один репозиторий состоит из 64 свободно распространяемых программных продуктов для школ и колледжей, второй - из 160 программных решений для вузов", - сказано в сообщении.

В нём приводятся слова заместителя коммерческого директора ГК "Астра" по работе с образовательными организациями Романа Борисова, который отметил, что "собранные и опубликованные экспертами компании репозитории помогают оперативно и качественно решить ключевую проблему комплексного ИТ-импортозамещения в образовательных организациях".

По информации пресс-службы, репозитории закрывают все потребности организационного и образовательного процессов. В их числе системы управления базами данных, программное обеспечение для удалённой работы, офисные средства, браузер, графический, аудио- и видеоредакторы, файл-менеджер, среды разработки, языки программирования, инструменты для проектирования моделей, симулятор электрических цепей, электронной логики и контроллеров, ПО для 3D-графики и т.д.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
13.09.2021
Медведев: последствия ухода США из Афганистана катастрофические, подогревают активность ИГИЛ
12.07.2021
Мишустин заявил о необходимости защитить от кибератак космические аппараты и данные
23.07.2020
В США обвиняемому в передаче данных России военному грозит 64 года тюрьмы
01.11.2019
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
28.03.2016
Бедное, бедное, бедное НАТО
30.11.2015
Козырная карта бундесвера
05.06.2007
Путин предупредил Буша о ядерном конфликте
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.06 16:25
  • 50454
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.06 16:09
  • 35
Третья неудача подряд: США не смогли протестировать ракету AGM-183A
  • 02.06 15:14
  • 90
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 02.06 14:57
  • 2479
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.06 08:38
  • 1
Россия начала действовать, и в Финляндии задумались
  • 02.06 03:14
  • 1
Эксперт заявил, что атаковавшие Москву БПЛА могли лететь по зашитому в них маршруту
  • 01.06 21:11
  • 3
«Предполагаемый саботаж»: на строящемся французском фрегате перерезаны кабели
  • 01.06 18:40
  • 2
Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
  • 01.06 18:29
  • 1
Клин клином вышибают. Путин мощно ответил на военные провокации НАТО
  • 01.06 15:59
  • 2
ВКС России поставлен новый самолёт Ил-76МД-90А
  • 01.06 06:35
  • 1
Борисов сообщил о планах создать в 2026 году завод по серийному производству спутников
  • 01.06 06:29
  • 1
Доля отечественных самолетов и вертолетов увеличится в парке авиакомпаний РФ
  • 01.06 03:29
  • 6
"Абрамскапут": Т-80 с 152-мм пушкой мог бы уничтожать новейшие танки НАТО
  • 01.06 02:52
  • 2
Легендарная «семёрка»
  • 01.06 01:57
  • 46
Продолжается разработка перспективного тяжёлого транспортного самолёта "Слон"