"Астра" сформировала пакет импортонезависимых программных продуктов для вузов и школ

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Импортонезависимые репозитарии программного обеспечения под операционную систему Astra Linux для образовательных организаций представляет группа (ГК) "Астра" на проходящей в Нижнем Новгороде конференции "Цифровая индустрия промышленной России", сообщила пресс-служба холдинга в четверг.

"Один репозиторий состоит из 64 свободно распространяемых программных продуктов для школ и колледжей, второй - из 160 программных решений для вузов", - сказано в сообщении.

В нём приводятся слова заместителя коммерческого директора ГК "Астра" по работе с образовательными организациями Романа Борисова, который отметил, что "собранные и опубликованные экспертами компании репозитории помогают оперативно и качественно решить ключевую проблему комплексного ИТ-импортозамещения в образовательных организациях".

По информации пресс-службы, репозитории закрывают все потребности организационного и образовательного процессов. В их числе системы управления базами данных, программное обеспечение для удалённой работы, офисные средства, браузер, графический, аудио- и видеоредакторы, файл-менеджер, среды разработки, языки программирования, инструменты для проектирования моделей, симулятор электрических цепей, электронной логики и контроллеров, ПО для 3D-графики и т.д.