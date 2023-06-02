После этого выступления чешского президента заподозрили в нацизме

ČA: президент Чехии Петр Павел, выступая в Терезине, назвал нацистов своими предками

Выступление президента Чехии Петра Павла в Терезине — бывшем нацистском концлагере — вызвало у журналиста Časopis argument острые вопросы. Из его речи об уроках Второй мировой войны следует, что он либо относит себя к нацистам, либо его политический кругозор оставляет желать лучшего.

Ян Шнейдер (Jan Schneider)

Вопрос, который возник у меня после того, как я прочитал текст выступления президента Чешской Республики Петра Павла в Терезине 21 мая 2023 года, странный, но звучит совершенно логично, а учитывая наше законодательство, он еще и чрезвычайно острый.

"Уважаемые выжившие и очевидцы, уважаемые государственные руководители, уважаемые депутаты, представители Еврейской общины, дамы и господа, — начал президент Петр Павел. — Третью неделю мая мы традиционно посвящаем памяти жертв нацистского геноцида. На национальном кладбище Терезин мы уже 76 лет вспоминаем более 155 тысяч человек, которые прошли через гетто в Терезине. По мнению апологетов чудовищной нацистской идеологии, основанной на идее о собственном превосходстве, эти люди провинились неправильным этническим происхождением. Евреев лишили основных прав человека. Они жили в ужасных условиях, в унижении и постоянном страхе быть депортированными туда, откуда не возвращаются.

Мы не должны забывать жертв наших исторических ошибок. Мы не должны забывать семьи и одиночек, которые шли пешком, с тяжелой поклажей в руках с вокзала в Богушовице в Терезин и думали, что идут работать, а в выходные вернутся домой. Дома, к сожалению, многие из них больше никогда не увидели. По данным историков, каждый четвертый заключенный в Терезине умер. Почти 90 тысяч человек были вывезены в лагеря смерти".

Здесь нужно остановиться, если в нас ничего не екнуло еще раньше, при чтении предложения о "жертвах наших исторических ОШИБОК", которых мы не должны забывать. Величавое множественное число, которое привыкли употреблять даже те политики, которым до величавости очень далеко, стоит использовать очень осторожно. Уж точно им не стоит пользоваться, когда речь зашла о "жертвах", а не о вине и наказании!

Я не знаю, какие такие "наши" исторические "ошибки" президент Петр Павел имел в виду. Если бы свою речь он произносил не на панихиде в Терезине, и если бы он говорил в единственном числе, то я еще мог бы что-то предположить. Ладно, не буду на этом останавливаться. В данном случае президент мог подразумевать разве что фашизирующую вторую республику с ее антисемитизмом, и это обстоятельство, безусловно, облегчало Холокост повсюду. Так или иначе, эта недосказанная фраза впроброс прозвучала топорно и как минимум сомнительно.

"Нюрнбергские расовые законы — трагическое напоминание о зле, которое может причинить один человек другому, — продолжал президент Чешской Республики Петр Павел. — Нам показали, насколько уязвимо человеческое общество под давлением пропаганды и лживых новостей. Печальная правда в том, что преступления нацистского режима оставались безнаказанными, потому что большая часть общества о них долгое время молчала. Возможно, у него не было сил сопротивляться. Возможно, так было удобнее. Этому способствовали и нацистские уловки для сокрытия правды и искусство манипуляции общественным мнением. Пример успеха пропаганды — легенда о городе, который "фюрер подарил евреям". Так звучало название пропагандистского фильма, который снимался как раз в Терезине".

Этот пассаж критичен, и кому-то он не понравится, но по существу придраться тут не к чему. Президент правильно избежал коллективной вины, которую в последнее время приписывают всему немецкому народу, и в преступлениях правильно обвиняет нацистов. У них было множество ненемецких пособников! О жестокости прибалтийских и украинских надсмотрщиков в концентрационных лагерях и лагерях смерти существует, пожалуй, достаточно красноречивых свидетельств. В Чехии после войны в рамках карательного правосудия, было подано более 130 тысяч исков, из которых получилось почти 40 тысяч обвинений. С другой стороны, можно лишь с величайшим почтением вспомнить героев немецкого антинацистского сопротивления. (…)

"Эта уникальная крепость, — продолжил президент Петр Павел. — известна по всей Европе как одна из вершин военной инженерии, но она превратилась в символ того наихудшего, на что способен человек. Ответственность за преступления, которые совершали наши предки, мы должны принять и вынести из них уроки. Я с сожалением прочитал, что некоторые постройки в этом городе, находятся в аварийном состоянии, и что некоторые даже частично обрушились. Важно, чтобы правительство активно искало возможности предотвратить постепенное разрушение этого места, поскольку оно — источник нашей исторической памяти. Оно позволяет передавать свидетельства следующим поколениям. Это важно в условиях современных угроз, таких как разные формы экстремизма, фобий и выраженного национализма".

Вот тут я вижу принципиальную загвоздку, которая подвела меня к мысли, вынесенной в заголовок данной статьи. За преступления, совершенные во время Второй мировой войны, к ответственности призвали многих нацистов, усташей, фашистских, японских и других преступников. Хотя многие из них нашли убежище в странах, которые решили продолжать антисоветскую кампанию, как о том подробно пишет, например, Эрик Лихтблау. Тем не менее, если президент Петр Павел так формулирует свою мысль, то, значит, он подразумевает, что относит нацистов к своим предкам. Единственное, что могло бы его извинить (с соответствующими последствиями), так это полное непонимание того, что он говорит.

"Как нацистская пропаганда, — продолжил президент Петр Павел, — путинская Россия сегодня называет конфликт на Украине чем-то необходимым и справедливым. Что парадоксально, они говорят о "денацификации". Мы должны решительно отвергнуть абсурдную русскую ложь о том, что государство с демократически избранным президентом еврейского происхождения, чья семья пережила Холокост, нужно освобождать от нацизма. Все это лишь попытки отвлечь внимание от слабости режима Владимира Путина и сплотить российскую общественность внутри страны против мнимого демонического внешнего врага".

Здесь президент Чешской Республики Петр Павел прибегнул к эристической технике, которая могла бы показаться детской ложью, если бы речь не шла о столь серьезных вещах. Однако он сам участвовал в военной миссии в Югославии, и поэтому, конечно, от его внимания не ушло нападение войсками некоторых стран Североатлантического альянса на Сербию в 1999 году. Это вторжение не только полностью противоречило международному праву, проводилось без мандата ООН, но и, ко всему прочему, пропаганда выдавала его за "необходимый", "справедливый" шаг во имя "гуманитарных целей".

Поскольку президент Петр Павел — военный, он не может не знать и об американской агрессии в Ираке в 2003 году, совершенной на основании тотальной лжи. Тогда это действо тоже называли "необходимым и справедливым", и снова все делалось без мандата ООН.

Денацификация действительно может казаться президенту Петру Павлу "парадоксальной", ведь мы точно не знаем, на чьей стороне он, собственно говоря, стоит. (…) Но денацификации Украины сейчас — актуальная и чрезвычайно важная проблема, как следует хотя бы из документальных фактов американского журнала "Форвард". Парадоксально же тут скорее формальное "еврейство" пособничающего украинского президента.

"Я бы хотел, — закончил свою речь президент Петр Павел, — чтобы история никогда в будущем больше не преподала нашим детям и внукам такой же урок, каким была Вторая мировая война. Времена тяжелые и будут тяжелыми. Граждане Чешской Республики и всей Европы сносят каждодневные невзгоды, вызванные экономическими и социальными последствиями войны. Усталость от конфликта давит на политиков и осложняет попытки ответственно распоряжаться государственным бюджетом. Сохранять единство в поддержке Украины будет все сложнее. Поэтому тут я бы хотел призвать не отказываться от наших общих усилий победить Россию на Украине и не соглашаться на игнорирование правил международного порядка, которое мы сегодня наблюдаем. Мотивировать нас должно наше историческое прошлое, о котором мы сегодня говорим. Хорошо, что мы вспоминаем о нем и проводим параллели с днем сегодняшним. Только так мы сможем избежать ошибок прошлого".

Жаль, что политический кругозор генерала в отставке не расширился, и сравнить его можно разве что с обзором через смотровую щель танка. Но ведь в противном случае он знал бы, что правила международного порядка неразрывно связаны с ООН, и что прежде всего, США давно подрывают авторитет ООН и заменяют ее своевольными шагами Североатлантического альянса. А НАТО действует, невзирая на международные правила, позицию ООН, международное право и гуманитарные аспекты своих "достижений".

Дам президенту Петру Павлу добрый совет: в следующий раз на подобных мероприятиях ему лучше достойно помолчать!