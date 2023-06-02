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ТАСС

Президент Молдавии заверила Зеленского в поддержке Украины

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Президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие в совместной пресс-конференции
Президент Молдовы Майя Санду и президент Украины Владимир Зеленский принимают участие в совместной пресс-конференции.
Источник изображения: Фото: REUTERS

По словам Майи Санду, она обсудила с украинским лидером "двустороннюю повестку, совместные инфраструктурные проекты, так называемые пути солидарности"

КИШИНЕВ, 1 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду провела в четверг на полях проходящего в республике саммита Европейского политического сообщества встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, заверив его в поддержке Украины.

"Мы обсудили двустороннюю повестку, совместные инфраструктурные проекты, так называемые пути солидарности. Молдавия, как и другие страны, пытается оказать поддержку Украине", - сказала Санду. Молдавия стала одним из важных мостов доставки на Украину топлива, оборудования и других товаров.

Со своей стороны Зеленский поблагодарил власти Молдавии за помощь украинским беженцам. "Мы также обсудили двустороннюю повестку и наше совместное будущее в ЕС", - уточнил он.

Информация об участии президента Украины в мероприятии держалась в секрете до его прибытия в винодельческий комплекс Мimi, где пройдет встреча на высшем уровне. В среду вечером Зеленский приехал с необъявленной рабочей поездкой в Одессу. Расстояние оттуда до Кишинева составляет около 195 км.

Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом. Проведение мероприятия в Молдавии должно продемонстрировать поддержку президента Майи Санду и правительства, которое сформировала правящая Партия действия и солидарности. 

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Страны
Молдавия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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