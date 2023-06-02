Появились кадры испытательного полета предсерийного образца нового российского БПЛА «Сириус»

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В настоящее время беспилотный летательный аппарат «Сириус» («Иноходец-РУ») проходит тестовые испытания. Об этом сообщает ряд российских интернет-порталов.

Известно, что «Сириус» представляет собой беспилотный летательный аппарат, способный выполнять как ударные, так и разведывательные функции. Специалисты относят его к категории средневысотных беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета.

Беспилотник имеет два турбовинтовых двигателя. Он может лететь около 30 часов, набирая максимальную высоту до 7000 метров. Крейсерская скорость такого беспилотника составляет 180 километров в час, а дальность полета – 3000 километров. Масса боевой нагрузки БПЛА составит 300 кг.

Как утверждается, у беспилотного аппарата будет собственная система спутниковой связи и оборудование ОСНОД. Он сможет нести авиационные бомбы ФАБ и КАБ-100, ОФАБ-250, то есть самые разные бомбы в рамках допустимой массы, а также ракеты класса «воздух – поверхность», включая «Вихрь-1».

Эксперты сравнивают «Сириус» с американскими беспилотными летательными аппаратами MQ-9 Reaper и MQ-1 Predator, но у БПЛА США всего один двигатель. Поэтому наш беспилотник обладает явными преимуществами.

По плану начать серийное производство беспилотника «Сириус» планируется уже в текущем году. Если это произойдет, то появление таких БПЛА на фронте станет существенным подспорьем российским войскам, так как сферы его применения очень широки, а технические возможности впечатляют. Сейчас в армии чувствуется явный недостаток беспилотной авиации подобного класса, поэтому испытания беспилотника являются очень значимым для наших вооруженных сил событием.