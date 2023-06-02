Дания в 2023 году предоставит Украине помощь на сумму 1 млрд. долларов

ЦАМТО, 1 июня. Правительство Дании вместе с подавляющим большинством партий, представленных в парламенте страны, согласилось создать в 2023 году "Фонд Украины" в размере около 7 млрд. датских крон (1 млрд. долл.).

За данное решение в парламенте проголосовали представители Социалистической народной партии, Датских демократов, Либерального альянса, Консервативной народной партии, Социал-либеральной партии, Датской народной партии и Новых правых,

Как сообщается в пресс-релизе Министерства иностранных дел Дании, "Фонд нацелен на удовлетворение потребностей и пожеланий Украины в согласованных усилиях Дании с упором на военную, гражданскую и коммерческую поддержку". Стороны соглашения также согласны с тем, что "Дания должна оставаться в числе стран, которые в максимальном объеме поддерживают Украину пропорционально размеру ВВП страны".

Как отмечается, в 2024-2027 годах правительством будет выделено дополнительное финансирование на покрытие расходов, связанных с незапланированной военной помощью, осуществленной в 2022 и 2023 ф.г.

Фонд на 2023 ф.г. будет состоять из трех компонентов:

- "Военная поддержка Украины" в виде оружия, военной техники, обучения и т.д. В 2023 году на военную поддержку выделено около 5,4 млрд. датских крон.

- "Гражданская поддержка, нацеленная на неотложные гуманитарные усилия и долгосрочную реконструкцию". В 2023 году на поддержку гражданского общества в Украине и других соседних странах Восточной Европы выделено 1,2 млрд. датских крон.

- "Поддержка бизнес-инициатив, которые дают датским компаниям возможность внести свой вклад в восстановление Украины". В 2023 году на бизнес-инициативы выделено около 0,4 млрд. датских крон.

Согласно информации Reuters, всего Дания планирует выделить военную помощь Украине на сумму 17,9 млрд. крон (2,59 млрд. долл.) в 2023-2024 ф.г., в том числе 7,5 млрд. крон в 2023 году и 10,4 млрд. крон – в 2024 году (прим.ЦАМТО: в официальных пресс-релизах данные суммы не озвучивались).