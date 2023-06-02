Лихачев заявил, что Россия высоко оценивает работу Гросси по защите Запорожской АЭС

Киев де-факто не поддержал принципы, предложенные Гросси, зарезервировав за собой право нападения на ЗАЭС, указал глава Росатома

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Россия высоко оценивает работу гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по защите Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом глава Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам.

"Мы, конечно, очень высоко оцениваем работу гендиректора МАГАТЭ по созданию всех необходимых условий по защите станции, по обеспечению ее безопасности", - сказал Лихачев.

Глава Росатома отметил, что на площадке Совбеза ООН прошла полноформатная дискуссия по ЗАЭС. "Рафаэль Гросси обозначил пять принципов, к которым просит присоединиться, которые он просит разделить с точки зрения решения проблем безопасности", - отметил Лихачев. Он напомнил, что это в том числе ненападение на станцию, ненападение со станции, сохранение неприкосновенности всех ЛЭП, обеспечение работоспособности всего оборудования, включая резервное.

По словам Лихачева, у России хватит сил защитить ЗАЭС. "Мы не просто разделяем, мы уже исполняем эти принципы [обозначенные гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси]. Мы будем делать все в дальнейшем, чтобы минимизировать какой-либо технологический, тем более военный риск. Защитить станцию, конечно, сил у России хватит", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что высоко оценивает навыки работающего на станции персонала, а также российских специалистов, которые там организуют связь, техническое обслуживание, создают запас резервного дизельного топлива на случай отключения станции. По данным главы Росатома, от центрального электроснабжения ЗАЭС отключалась уже семь раз. "Пока система безопасности нас не подводит", - резюмировал Лихачев.

Киев де-факто не поддержал принципы, предложенные Гросси, зарезервировав за собой право нападения на ЗАЭС, указал Лихачев. "При общем позитивном фоне обсуждение предложений Гросси на Совбезе ООН хотел бы отметить, что де-факто украинская сторона эти предложения в чистом виде не поддержала. У меня, например, складывается опасение, что, не поддержав напрямую эти принципы, киевский режим зарезервировал за собой право возможного нападения на станцию", - сказал Лихачев.

Комментируя слова Гросси о том, что ядерной катастрофы пока удается избежать чудом, Лихачев заметил, что это высказывание носит эмоциональный характер. "Но в каком-то смысле удача с нами. Хочется плюнуть через плечо, скрестить пальцы, но пока мы справляемся с этими вызовами", - сказал Лихачев. При этом он согласился с Гросси в том, что "ситуация не носит стопроцентно управляемый характер". "Когда нет стопроцентного управления, конечно, остается рассчитывать в том числе и на удачу", - сказал глава Росатома.