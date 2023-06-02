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Военное обозрение

Рим снимает ограничения на поставку вооружения в Саудовскую Аравию

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Источник изображения: topwar.ru

В Италии с 2019 года действовало эмбарго на экспорт военной продукции для Эр-Рияда. Теперь Рим снимает ограничения на поставку вооружения в Саудовскую Аравию.

Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания итальянского правительства под председательством премьер-министра Джорджи Мелони.

В документе заявлено, что данное решение принято в соответствии с оборонной и внешней политикой Италии.

Эмбарго на экспорт летальных видов вооружения в Королевство Саудовская Аравия (КСА) были введены Советом министров Италии, чтобы предотвратить его применение в йеменском конфликте.

Сегодня больше нет причин сохранять эти ограничения в силе. Региональный контекст в Йемене изменился, и с апреля 2022 года, частично благодаря перемирию, военная деятельность была разумно ограничена

- говорится в коммюнике.

На данный момент, утверждают итальянские власти, интенсивность военных операций в Йемене существенно снижена и, соответственно, уменьшился риск применения итальянских бомб и ракет против мирного населения.

Рим также признал, что КСА поддержало посредническую деятельность ООН в урегулировании йеменского конфликта, а также активно участвовало в оказании гуманитарной и экономической помощи.

Ранее, в апреле этого года итальянское правительство объявило о снятии ограничений на поставку оружия ОАЭ. Данный шаг был также сделан в связи с отказом этого арабского государства от участия в военных действиях на территории Йемена.

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Страны
Италия
Йемен
ОАЭ
Саудовская Аравия
Компании
ООН
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