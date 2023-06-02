DPA: швейцарская компания намерена поставить на Украину 96 танков Leopard 1

Речь идет о непригодных в настоящий момент для использования машинах

ЖЕНЕВА, 1 июня. /ТАСС/. Швейцарская оружейная компания Ruag подала властям заявку на одобрение возможной сделки о продаже немецкому концерну Rheinmetall 96 танков Leopard 1 с целью их дальнейшей передачи на Украину. Об этом в четверг сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

Речь идет, по его словам, о непригодных в настоящий момент для использования машинах. Государственный секретариат экономики Швейцарии (SECO) подтвердил агентству получение от Ruag соответствующей заявки.

В марте в ответ на аналогичный неофициальный запрос оружейной компании SECO заявил, что он не будет одобрен. Как отметила пресс-секретарь Ruag Кирстен Хаммерих, компания добивается официального решения для "лучшего понимания вариантов заключения сделки". В том же месяце представитель комиссии по политике безопасности Национального совета на дебатах в парламенте предложила списать 25 неиспользуемых танков при том понимании, что они должны быть перепроданы компании, которая их произвела. Федеральный совет подчеркнул, что поручит оборонному ведомству "оценить возможный запрос на экспорт при условии, что Федеральное собрание (парламент) Швейцарии согласится с предложением комиссии Национального совета о выводе танков из эксплуатации".