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РИА Новости

"Ростех" показал автомобиль-разведчик для зон ЧС

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Автомобиль экстренного реагирования для МЧС России
Автомобиль экстренного реагирования для МЧС России.
Источник изображения: © Фото : Холдинг "Росэлектроника"

"Росэлектроника" показала автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне ЧС

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") впервые представил новый автомобиль экстренного реагирования для разведки в зоне чрезвычайных ситуаций, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе "Росэлектроники".

Презентация сделана на выставке "Комплексная безопасность 2023", которая проходит с 31 мая по 3 июня в подмосковном парке "Патриот".

"Наша новая разработка относится к классу легких аварийно-спасательных автомобилей, при этом обладает высокой проходимостью, что дает возможность разведывательным подразделениям МЧС проводить рекогносцировку непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации. Благодаря наличию различных средств связи, комплекс позволяет координировать развертывание полевого штаба для оперативного командования при устранении ЧС", – приводят в холдинге слова гендиректора Рязанского радиозавода, где создали машину, Александра Крутова.

Как уточнили в пресс-службе, новый комплекс экстренного реагирования выполнен на шасси внедорожника УАЗ "Профи" с расширенными габаритами.

В салоне машины размещены рабочие места для двух членов оперативной группы, аппаратура связи, в том числе радиостанции стандарта DMR разработки концерна "Созвездие" (также входит в "Росэлектронику"), устройства для подключения к интернету с криптографической защитой, система видеоконференцсвязи и автономная система жизнеобеспечения.

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