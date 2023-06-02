ФСБ раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием iPhone

ФСБ вскрыла операцию спецслужб США по слежке за дипломатами через гаджеты Apple

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Российская контрразведка раскрыла операцию американских спецслужб по заражению вредоносным ПО тысяч iPhone, в том числе принадлежащих иностранным дипломатам в Москве, сообщила ФСБ.

"В ходе обеспечения безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры выявлены аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости", — говорится в релизе.

Помимо российских абонентов, заражению подверглись SIM-карты, зарегистрированные на дипломатические представительства в России, в том числе стран НАТО, бывших республик СССР, а также Израиля, Сирии и Китая.

По оценке ФСБ, полученная информация говорит о тесном сотрудничестве Apple с американским разведсообществом, в частности Агентством национальной безопасности. Таким образом, "объявляемая компанией политика конфиденциальности персональных данных не соответствует действительности".

Apple предоставляет американским спецслужбам широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, так и за собственными гражданами, заключили в ФСБ.