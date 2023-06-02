Состоялся спуск на воду второй НАПЛ класса "Тип-214" ВМС Турции

ЦАМТО, 1 июня. На предприятия Golcuk Naval Shipyard 25 мая состоялся спуск на воду второй НАПЛ класса "Тип-214TN", предназначенной для ВМС Турции. Церемония, посвященная данному мероприятию, на этот раз не проводилась.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2009 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции (SSM) подписал с консорциумом компаний HDW (Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH) и MarineForce International LLP (MFI) контракт стоимостью 2,5 млрд. евро, предусматривающий поставку комплектов для постройки 6 неатомных подводных лодок проекта "Тип-214TN" с воздухонезависимыми главными силовыми установками.

Строительство НАПЛ класса "Рейс" реализуется в Турции на судоверфи Golcuk Military Shipyard.

Доля участия турецкой стороны составит около 80%, стоимость сопутствующей офсетной программы – 80% от стоимости контракта. Первоначально планировалось, что постройка первой субмарины начнется в 2011 году, а на вооружение ВМС она будет принята в 2017 году. Однако из-за политических и технических проблем, а также пандемии COVID-19 проект существенно отстал от первоначально согласованного графика.

В результате контракт вступил в силу только в июне 2011 года, а строительство головной НАПЛ, (S-330) "Пирирейс", началось в октябре 2015 года, спуск на воду состоялся 22 марта 2021 года. В настоящее время НАПЛ проходит ходовые испытания и должна войти в состав ВМС Турции к концу текущего года.

С этого года ежегодно будет вводиться в строй по одной подводной лодке, а к 2028 году ВМС Турции будут поставлены 6 подводных лодок класса "Рейс". В настоящее время оставшиеся пять НАПЛ, (S-331) "Хызыррейс", (S-332) "Муратрейс", (S-333) "Айдинрейс", (S-334) "Сейдиалирейс" и (S-335) "Селманрейс", находятся на различных этапах строительства.

Вторая подлодка серии, "Хызыррейс", была заложена в 2017 году. Предполагается, что она будет принята на вооружение ВМС Турции в 2024 году, а "Селманрейс" (шестая НАПЛ серии) – в 2028 году.

Новые субмарины класса "Рейс" заменят четыре состоящие на вооружении ВМС Турции подводные лодки класса "Атилай" ("Тип-209/1200"), построенные в 1975-1989 гг. На вооружении ВМС Турции также имеются 4 подлодки класса "Превезе" ("Тип-209T2/1400") и 4 ДЭПЛ класса "Гур" (Тип-209/1400).

Как сообщалось, длина подлодки "Пирирейс" составляет 68,35 м, ширина – 6,3 м, надводное/подводное водоизмещение – 1850/2050 т. Оснащенная воздухонезависимой главной энергетической установкой НАПЛ класса "Рейс" сможет развивать скорость до 20 узлов в подводном положении и до 12 узлов в надводном, находиться в подводном положении до 14 суток. Экипаж подлодки – 40 человек. Вооружение подлодки составят 8 533-мм торпедных аппаратов, позволяющих производить пуск торпед Mk.48 Mod.6 компании Raytheon и торпед DM2A4 компании Atlas Electronkik. Кроме того, подлодка сможет выполнять пуск противокорабельных ракет "Субгарпун" и постановку морских мин.