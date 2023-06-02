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ИноСМИ

Москва пойдет на крайние меры в ответ на русофобию Лондона

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Птицы на фоне здания посольства Великобритании в Москве
Птицы на фоне здания посольства Великобритании в Москве.
Источник изображения: © AP Photo / Pavel Golovkin

infoBRICS: Россия пойдет на крайние меры в ответ на оголтелую русофобию Великобритании

Москва пойдет на крайние меры, если Лондон не умерит свою русофобию, пишет infoBRICS. Британия выделяется даже на фоне стран ЕС, где неприязнь к России стала нормой. На фоне растущей агрессии Лондона Россия готова к полному разрыву отношений, предупреждает автор.

Драголюб Боснич

Вряд ли на политическом Западе ощущается недостаток в русофобии, будь то ранее скрываемая или гораздо более откровенная ненависть, беззастенчиво демонстрируемая в последнее время. В большинстве стран, где доминируют Соединенные Штаты, это стало "новой нормой" с 24 февраля 2022 года. Однако из всех союзников Вашингтона и государств-сателлитов/вассалов есть одно, по сравнению с которым даже такие русофобские государства, как Польша или страны Балтии, кажутся "умеренными" — Соединенное Королевство.

В недавних заявлениях Министерство иностранных дел России заявило, что может полностью разорвать дипломатические отношения с Великобританией из-за ее крайне эскалационных действий, таких как поставка киевскому режиму все более совершенного оружия большой дальности. В заявлении для российского телеканала RT, опубликованном в пятницу, МИД России сослался на значительное и постоянно растущее вмешательство Лондона в дела Украины, а также другие действия, направленные против России, особенно когда речь идет о вооружении и прямой помощи силам неонацистской хунты. Хотя российский МИД заявил, что разрыв связей с Великобританией может быть "крайней мерой", у него практически не осталось другого выхода, поэтому этот шаг рассматривается очень серьезно.

"Разрыв дипломатических отношений с Великобританией был бы "крайней мерой", но [Россия] может в конечном итоге пойти на это, учитывая значительное участие Лондона в конфликте на Украине", — предупредил МИД России в пятницу.

18 мая газета The Wall Street Journal опубликовала отчет, в котором утверждалось, что "силы специального назначения Великобритании из полков SAS [Специальная воздушная служба] и SRR [Специальный разведывательный полк] и подразделений SBS [Специальная лодочная служба] ВМС действуют очень близко к линии фронта на Украине". WSJ указывает на то, что эти действия представляют собой предполагаемый политический "раскол" с США, поскольку Вашингтон якобы "воздержался от отправки спецназа для непосредственной помощи украинцам на передовой". Однако подобные заявления довольно смехотворны, особенно если учесть многочисленные сообщения об американских спецназовцах и разведывательных силах, действующих на Украине.

Хуже того, источники в разведке единодушны в том, что операторы спецслужб, отправленные США, напрямую поддерживают силы киевского режима, в том числе направляя их атаки не только на российских военных, но и на объекты в самой России. В отчете WSJ подразумевается, что единственная предполагаемая разница между спецназом США и Великобритании заключается в том, что те, кого направляет Лондон, непосредственно принимают участие в боевых действиях на передовой, в то время как их американские коллеги "только предоставляют консультационные услуги". Более того, вышеупомянутые силы специального назначения Великобритании, как предполагается, принимают непосредственное участие в планировании и оказании содействия трансграничным диверсионным операциям и террористическим атакам, включая последнее нападение на гражданское население в Белгородской области.

Отвечая на вопрос RT об этих противоречивых (мягко говоря) сообщениях, МИД России заявил: "[Москва] хорошо осведомлена о последовательных усилиях Лондона, направленных на оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве".

"Поддержка Великобритании включает в себя поставку военной техники отечественного и иностранного производства на Украину, обучение украинских военнослужащих в Великобритании и других странах Европы, обмен разведданными, консультационную поддержку и вероятное участие в оперативно-тактическом планировании [украинскими] военными, включая диверсии, другие операции, прямое предоставление кибербезопасность, [и] задействование наемников", — говорится в официальном заявлении МИД России. Далее добавляется: "Мы не можем исключать, что британцы участвовали в планировании, организации и поддержке террористических атак, осуществляемых киевским режимом на территории России, в том числе путем предоставления разведывательной информации."

Дебору Броннерт (Deborah Bronnert), посла Великобритании в России, несколько раз вызывало российское правительство, требуя объяснений по поводу неприкрытой враждебности Лондона. Однако политика эскалации конфронтации с Москвой, начатая при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне, похоже, не ослабевает. Согласно различным источникам, в течение первых нескольких месяцев контрнаступления России против агрессии НАТО в Европе Джонсон даже активно работал над предотвращением мирных переговоров между Россией и киевским режимом, некоторые из которых могли бы остановить эскалацию конфликта и вызвали дальнейшее кровопролитие. Хуже того, бывший премьер-министр Великобритании лично и неоднократно призывал лидера неонацистской хунты Владимира Зеленского не идти ни на какой компромисс с русскими.

С тех пор, независимо от того, кто стоял у ее руля, Великобритания только усилила свою и без того обширную военную поддержку киевского режима. Помимо обучения сил хунты, Лондон также первым пообещал поставки тяжелой бронетехники и различных ракетных комплексов, таких как Brimstone (для поражения наземных целей) и Starstreak (переносной зенитно-ракетный комплекс).

Что еще тревожнее, Великобритания поставила боеприпасы с обедненным ураном, а также крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow (также известные как SCALP-EG на вооружении Франции). Отчеты указывают на то, что российские военные уничтожили боеприпасы с обедненным ураном в ходе недавнего удара, во время которого использовались околозвуковые ракеты Storm Shadow, оказавшиеся неэффективными против российской противовоздушной обороны.

Однако нет никаких признаков того, что Лондон прекратит эскалацию, поскольку сейчас он находится в авангарде инициативы по поставке истребителей F-16 неонацистской хунте. Москва хорошо осведомлена об этом и прилагала усилия для контактов с Великобританией, но безрезультатно. Оголтелая русофобия Лондона, похоже, затуманивает его рассудок, не оставляя России другого выбора, кроме как просто прервать контакты, что стало бы еще одним шагом к окончательному термоядерному конфликту между Москвой и политическим Западом.

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AGM-114
F-16
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