"Сигнал подан". Как США подтолкнули мир к ядерной войне

Управляемая ракета Standard Missile-3 во время испытаний агентства противоракетной обороны и ВМС США в Тихом океане.

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Это соглашение между Россией и НАТО должно было предотвратить третью мировую. Но, вероятно, ее удалось только отсрочить. Тридцать пять лет назад президент Рональд Рейган и генсек Михаил Горбачев подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). О том, почему все пошло не по плану, — в материале РИА Новости.

Ликвидировать как класс

Правление Рональда Рейгана, провозгласившего СССР "империей зла", привело к новому витку напряженности в международных отношениях. Однако к концу 1980-х стороны поняли, что дальнейшее повышение ставок не сулит ничего хорошего.

После долгих переговоров и согласований 1 июня 1988-го США и СССР заключили договор.

Американская баллистическая ракета средней дальности "Першинг 2" Источник изображения: © AP Photo / Thomas Kienzle

Стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от одной до пяти тысяч километров) и малой (от 500 до тысячи километров) дальности (РСД и РМД соответственно). Такое оружие нарушало хрупкое равновесие холодной войны, ведь боевые блоки могли достигнуть целей за предельно малое время. Тот, кто установил эти системы вблизи границ противника, получал преимущество, что перечеркивало основной принцип ядерного сдерживания.

Документ предписывал СССР и США уничтожить уже построенные ракеты, а также их пусковые установки в трехлетний срок. Предполагалась предельная открытость: стороны получали возможность непосредственно наблюдать процесс демонтажа и утилизации запрещенного оружия.

Москва "пустила под нож" РСД-10 "Пионер", Р-12, Р-14, ОТР-22 "Темп-С", ОТР-23 "Ока", а также крылатые ракеты наземного базирования РК-55. Вашингтон — MGM-31A Pershing IA, MGM-31C Pershing II и BGM-109G Tomahawk. Программу утилизации завершили к июню 1991-го. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846.

Первые преграды

В 2001-м президент Джордж Буш — младший объявил, что национальная система противоракетной обороны (ПРО) защитит не только американскую территорию, но и союзников. Он не исключил размещения ее элементов в Европе.

Американский военный на территории военной базы в Румынии Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Год спустя США официально вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972-го, разрешавший сверхдержавам иметь лишь один район, прикрытый ПРО.

Аналитики заявили, что инфраструктура противоракет, способных перехватить баллистическую цель, можно использовать для монтажа ударных систем — все тех же РСД и РМД. На решение Буша немедленно отреагировал Владимир Путин: предупредил о возможном выходе из договора РСМД.

В 2007-м министр обороны Сергей Иванов охарактеризовал соглашение как "реликт холодной войны". По его словам, России нужны ракеты средней и малой дальности уже хотя бы потому, что они есть у Индии, Пакистана, Кореи, КНР, Ирана и Израиля.

"Эти государства расположены недалеко от наших границ, и не учитывать этого мы не можем, — пояснил он. — Только две страны не имеют права обладать этими ракетами: Россия и США. Вечно так продолжаться не может".

Международные трения

С 2014-го Вашингтон постоянно обвиняет Москву в нарушении договора. Американцы утверждают, что в 2008-2011-м на полигоне Капустин Яр испытывали крылатую ракету наземного базирования дальностью более 500 километров.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции на Украине Источник изображения: © РИА Новости

Это оружие якобы развернули в 2017-м. По мнению многих российских специалистов, речь идет о ракетах оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

В Минобороны категорически отвергают обвинения, указывая, что максимальная дальность полета укладывается в лимит — ровно 500 километров. В США уверяют: Москва занижает характеристики. Но доказательств не представили.

В Россию пригласили западных журналистов, показали образец ракеты, подробно рассказали о параметрах. Ведущие издания, впрочем, корреспондентов не прислали.

Первого февраля 2019-го президент Дональд Трамп сообщил о выходе из Договора. "Россия слишком долго безнаказанно нарушала соглашение, скрытно разрабатывая и развертывая запрещенную систему, которая представляет собой прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", — сказал он. На следующий день Путин сообщил, что Москва также приостанавливает участие в соглашении.

Пусковая установка Mk-41 на миноносце USS Chafee Источник изображения: © AFP 2023 / Kim Jae Hwan

И выдвинул условия возобновления: уничтожить развернутые на суше установки Mk-41 для запуска крылатых ракет Tomahawk, ракеты-мишени, аналогичные РСД и РМД, ударные БПЛА, схожие по принципу действия с ракетами. Вашингтон это проигнорировал.

Новая реальность

МИД России официально объявил о прекращении действия Договора 2 августа 2019-го. А уже через две недели США запустили "Томагавк", поразивший цель на расстоянии более 500 километров. Путин тогда отметил: очевидно, что "американцы с самого начала вели дело к подрыву" соглашения.

В сентябре 2019-го Россия предложила странам НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Запад отмахнулся. Через год Москва повторила предложение. В ответ — молчание.

Более того, 12 августа 2021-го Пентагон проинформировал о создании подразделения межвидовой оперативной группы (Multi-Domain Task Force, MDTF). В его арсенале — ядерные и неядерные ракеты средней и малой дальности, аналогичные Pershing II. Там же задействуют специалистов по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космосе.

Эта группировка, впрочем, в большей степени направлена против Китая. К России подход другой.

Ракета Storm Shadow Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Rept0n1x /

С середины 2010-х Запад одаривал Украину различным вооружением. Номенклатура постоянно расширялась. Теперь поставки еще интенсивнее. Недавно киевский режим получил британские крылатые ракеты Storm Shadow дальностью 300 километров. Вашингтон не исключает возможность передачи и более дальнобойных средств поражения.

Собственно, накачка оружием — одна из причин специальной военной операции. Иначе, как неоднократно повторяли в Кремле, весь мир скатился бы в глобальную войну. Без победителей.