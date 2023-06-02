Европейское космическое агентство заставит добровольцев 60 дней лежать вниз головой

Занятия в центрифуге тоже будут.

Кровати испытуемых со стороны изголовья будут наклонены на шесть градусов вниз, а ноги — подняты вверх. В таком полулежачем положении придется и мыться, и есть, и ходить в туалет.

Двенадцать добровольцев поучаствуют в исследовании BRACE, которое проводит Европейское космическое агентство при поддержке Национального центра космических исследований Франции. Испытуемые на протяжении двух месяцев должны будут вести полулежачий образ жизни, находясь в кроватях, наклоненных на шесть градусов вниз, с поднятыми вверх ногами.

Для контрольной группы не предполагается активностей, а вот остальные две группы будут параллельно тренироваться на велосипедах — либо лежа, либо в центрифуге, где сымитируют условия искусственной гравитации.

«Мы сравним влияние ежедневных упражнений на различные физиологические параметры», — объяснила Ребекка Биллетт, руководитель отдела клинических исследований MEDES, Института космической медицины и физиологии в Тулузе.

Так будет проходить эксперимент для контрольной группой Источник изображения: Европейское космическое агентство

Так исследователи планируют изучить реакцию организма на условия космоса — когда кровь приливает к голове, а мышцы ослабевают — и способы избежать негативных последствий для тела.

«Мы надеемся понять дополнительную ценность искусственной гравитации для тренировок астронавтов на Международной космической станции. Экипаж тренируется на орбите по два часа в день», — добавила Анжелика Ван Омберген, руководитель ЕКА по биологическим наукам.

Занятия на велотренажере лежа Источник изображения: Европейское космическое агентство

Европейское космическое агентство с 2001 года проводит регулярные исследования постельного режима разной продолжительности как с мужчинами, так и с женщинами. В следующий раз испытания пройдут в Институте Йожефа Стефана в Словении: среди прочего 12 человек будут заниматься виброгимнастикой.