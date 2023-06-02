Пушилин назвал освобождение Марьинки стратегически важным «в обозримой перспективе»

Пушилин: стратегически важно освободить Марьинку «в обозримой перспективе»

Освобождение Марьинки в Донецкой Народной Республике (ДНР) стратегически важно «в обозримой перспективе», о чем в четверг, 1 июня, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. Сейчас же ситуацию на марьинском направлении — одной из самых горячих точек — Пушилин охарактеризовал как напряженную.

«Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем», — сообщил Пушилин в беседе с «РИА Новости».

Как указал врио главы республики, марьинское направление на данный момент относится к зоне ответственности чеченских военных — подразделения спецназа «Ахмат» получили приказ приступить к активным боевым действиям в ДНР и освободить ряд населенных пунктов накануне, 31 мая.

Министерство обороны РФ сообщило, что в координации со штурмовыми отрядами 5-й мотострелковой бригады чеченские военнослужащие ведут успешные наступательные действия. По информации источников «Известий», знакомых с ситуацией, спецподразделения «Ахмат» уже установили контроль над несколькими важными украинскими объектами.

«Чеченские подразделения хорошо себя зарекомендовали, в том числе в свое время и на мариупольском направлении. Поэтому рассчитываем [на них] и, как всегда, будем тесно взаимодействовать», — заявил Пушилин.

Ранее, 24 мая, врио главы ДНР назвал ситуацию на линии боевого соприкосновения в районе Авдеевки и Марьинки контролируемой российскими силами. По его словам, зафиксированные попытки националистов Украины контратаковать позиции российских военнослужащих были отбиты.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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