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Военное обозрение

Председатель КНР заявил о необходимости быть готовыми «к худшему сценарию»

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае состоялось заседание комиссии по национальной безопасности Компартии страны (КПК). Председательствовал на комиссии Си Цзиньпин.

В ходе своего выступления глава китайского государства заявил о том, что увеличился уровень сложности угроз, с которыми приходится сталкиваться КНР. Используя множество метафор и аллегорических образов Си Цзиньпин назвал происходящее «морем, на котором разыгрался шторм».

Председатель КНР:

Нам нужно исходить из реалий, мыслить рационально и при этом понимать, что нужно готовиться к худшему сценарию. При этом нам нужно быть готовыми пройти через ветра и штормящее море.

Какой именно сценарий под словом «худший» он имеет в виду, Си не конкретизировал. Однако определённые выводы на этот счёт можно сделать из его последующего заявления.

По словам Си Цзиньпина, для повышения безопасности упор нужно делать на модернизацию всей системы национальной безопасности, повышать её эффективность и готовиться к применению в условиях реальных боевых действий.

Это далеко не первое заявление председателя КНР, где он говорит о возможных боевых действиях. Ранее, напомним, он говорил о том, что Китай рассматривает все варианты возвращения Тайваня под свой контроль, включая военный. В США тем временем утверждают, что КНР может «решиться на силовой захват острова к 2027 году». Именно этот год чаще всего упоминает американская разведка.

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Страны
Китай
США
Тайвань
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