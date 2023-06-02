Reuters сообщил о согласии США на производство авиадвигателей GЕ в Индии

Reuters: в США готовы разрешить General Electric производить авиадвигатели в Индии

Американские власти готовы подписать соглашение, которое позволит компании General Electric (GE) производить реактивные двигатели в Индии для местных военно-воздушных сил. Об этом в четверг, 1 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Ожидается, что сделка, завершающая совместное производство двигателей, будет подписана и объявлена ​​к тому времени, когда президент [США] Джо Байден примет премьер-министра Индии Нарендру Моди с официальным государственным визитом 22 июня», — говорится в материале.

Отмечается, что детали договоренностей пока не согласованы — необходимо получить одобрение конгресса США.

По данным Reuters, индийская государственная аэрокосмическая и оборонная компания Hindustan Aeronautics ранее уже сообщала о своих планах использовать для военных самолетов двигатели производства GE. Как говорится в материале, Нью-Дели хотят добиться передачи Индии технологий производства авиадвигателей.

В январе 2020 года взлетел первый боевой самолет индийского производства — истребитель Tejas. Его адаптированная версия для флота и авианосцев сделала Индию одной из стран мира, которые обладают ресурсами для разработки самолетов для авианесущих кораблей.

ВВС Индии приняли на вооружение сверхзвуковой истребитель Tejas в феврале 2019 года. Самолет на 60% является продуктом собственной разработки Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и минобороны республики. Работы по его созданию велись более 30 лет. Предполагается, что эти самолеты заменят российские МиГ-21 в составе ВВС страны.