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Вестник Мордовии

Как сделать быстро дешевую и мобильную САУ, способную бить на 44 км

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Источник изображения: Фото: Отвага2004, блог Юрия Лямина

Не слишком развитая военная промышленность Сирии продемонстрировала, как с минимальными затратами изготовить образцы военной техники, которые по своим характеристикам удивят даже самых привередливых военных экспертов.

Речь идет о четырехосных самоходных артиллерийских установках, выполненных на шасси гражданских автомобилей Mercedes Actros 4140.

Впервые они были замечены еще в 2013 году на вооружении 103-го артиллерийского полка Сирийской правительственной армии, действовавшей в районе Дамаска. В то же время, по некоторым данным, их сборка была организована еще до начала развернувшихся в этой многострадальной стране масштабных боевых действий.

Источник изображения: Фото: Отвага2004, блог Юрия Лямина

Источник изображения: Фото: Отвага2004, блог Юрия Лямина

В качестве орудия выбрали 130-мм пушку М-46, поражающую обычными осколочно-фугасными снарядами цели, находящиеся на расстоянии около 27500 м. Эти простые и, соответственно, дешевые САУ получили бронирование кабин, расположенные в корме аутригеры, хорошо защищенные контейнеры для перевозки снарядов и гильз к ним.

Самоходки отлично показали себя в ходе боевых операций, их быстро перебрасывали, куда необходимо командованию, и без потерь от огня артиллерии противника, поскольку та просто не могла их достать.

Источник изображения: Фото: Отвага2004, блог Юрия Лямина

Источник изображения: Фото: Отвага2004, блог Юрия Лямина

Также стало известно, что еще в 2007 сирийцы закупили в Китае активно-реактивные снаряды BEE4 с донным газогенератором, способные бить на расстояние до 44 км. Также в их арсеналах имелись иранские боеприпасы с дальностью применения 42 км. Предполагалось, что близкие по характеристикам средства поражения приобретались и в Северной Корее. Военная промышленность этого государства также преуспела в создании рекордно дальнобойных "уничтожителей террористов".

Роман Катков

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
Сирия
Продукция
M-46
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