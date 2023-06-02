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Известия.ru

Военные атташе из 27 стран посетили Академию РХБЗ Минобороны в Костроме

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Представители военно-дипломатического корпуса из 27 дружественных иностранных государств посетили Военную академию радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко Министерства обороны РФ в Костроме. О том, что успели увидеть гости в ходе двухдневной экскурсии, 1 июня рассказало российское военное ведомство.


Начальник академии генерал-лейтенант Игорь Емельянов рассказал военным атташе об истории академии, показал специальный факультет, где проходят обучение слушатели и курсанты из более 20 стран. Гостям представили учебно-материальную базу, программу обучения, условия размещения и питания.

«Мне очень понравилось, как курсанты учатся в академии, где все условия созданы для учебы. Им нравится учиться в России, так как все условия есть. И преподаватели готовы показать, научить как русскому языку, так и специальным навыкам», — поделился впечатлениями помощник военного атташе по вопросам обороны из республики Ангола Симао Гонсальдиш.

Во время посещения занятий военные атташе пообщались с курсантами из стран, которые они представляют, посмотрели на учебно-тренажерные комплексы, на которых слушатели и курсанты специального факультета проходят обучение. В частности гостям представили тренажерные комплексы, предназначенные для обучения стрельбе из тяжелой огнеметной системы и реактивных пехотных огнеметов, а также подготовки расчетов разведывательных химических машин.

«Я была здесь впервые — очень красивое место, историческое. Увидела, как хорошо здесь всё устроено, есть несколько факультетов, мы посетили также общежитие, столовую — это оставило хорошее впечатление. Я вижу, иностранные курсанты здесь очень хорошо говорят по-русски, хорошо на практике отрабатывают навыки», — сказала помощник военного атташе из Китайского посольства Чен Хо Монг, выразив надежду побывать и в других военных академиях РФ.

Обучение иностранных военнослужащих в академии проводится с 1949 года. За этот период было подготовлено более 2100 специалистов для 45 государств мира, добавили в Минобороны.

31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) многократно увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники, что увеличивает потребность в квалифицированных кадрах.

Еще 15 марта Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, которые пребывают в поиске работы, могут пройти бесплатное профессиональное обучение либо получить дополнительное профессиональное образование в целях трудоустройства на предприятиях ОПК.

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