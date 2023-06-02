Неудачный запуск северокорейского разведывательного спутника

Попытка запуска в КНДР 31 мая 2023 года первого северокорейского разведывательного спутника "Манригён № 1" (Malligyong-1) с помощью новой космической ракеты-носителя "Чхоллима-1" (Chollima-1) закончилась неудачей. После старта с космодрома Сохэ у ракеты-носителя "Чхоллима-1" после отделения первой ступени произошло нештатное срабатывание второй ступени, и ракета упала в Желтое море в 200 км у западного побережья Южной Кореи. По этому случаю в Сеуле была объявлена воздушная тревога. Часть фрагментов ракеты обнаружена и выловлена южнокорейской стороной.

Запуск новой северокорейской космической ракеты-носителя "Чхоллима-1" (Chollima-1) с первым северокорейским разведывательным спутником "Манригён № 1" (Malligyong-1) с космодрома Сохэ в КНДР 31.05.2023. Запуск закончился неудачей (с) ЦТАК

Северокорейское официальное информационное агентство ЦТАК выпустило неожиданно откровенное заявление о неудачном запуске:

Пхеньян, 31 мая. /ЦТАК/- В связи с аварией во время запуска военного спутника-разведчика ЦТАК 31 мая опубликовало сообщение о нижеследующем.

06:27 31 мая 112 года чучхе (2023) Государственное управление КНДР по освоению космоса провело запуск ракеты-носителя нового типа "Чхоллима-1" с военным спутником-разведчиком "Манригён № 1" с Сохэского космодрома в уезде Чхольсан провинции Северный Пхёнъан.

Во время нормального полета ракета-носитель нового типа "Чхоллима-1" после отделения от первой ступени потеряла движущую силу из-за нештатного включения двигателя второй ступени и упала в Корейское Западное море.

Представитель Государственного управления по освоению космоса, отметил, что соответствующие ученые, техники и специалисты, предположив, что причина этой аварии заключается в понижении надежности и стабильности системы двигателя нового типа, внедренной в ракету-носитель "Чхоллима-1", и в нестабильности характеристик использованного топлива, приступили к выяснению подробной причины.

Государственное управление по освоению космоса осветило, что будет конкретно расследовать и выяснять серьезные ошибки в запуске спутника, срочно принимать научно-технические меры по их исправлению, проводить испытания разных частей и производить второй запуск спутника насколько возможно в ближайшее время.

Со стороны bmpd укажем, что северокорейский спутник оптической разведки "Манригён № 1" (만리경-1, Malligyong-1, "Телескоп № 1") был впервые продемонстрирован во время посещения монтажной площадки со спутником руководителем КНДР Ким Чен Ыном 17 мая. Согласно официальным северокорейским данным, спутник "Манригён № 1" должен был быть способен вести съемку Земли с разрешением "до 20 метров" с помощью монохроматической камеры и также был оснащен системами мультиспектральной съемки и передачи видео. Спутник должен был быть выеден на орбиту высотой примерно в 500 км. Южнокорейские источники оценивали максимальное разрешение спутники до 1 метра.

Спутник "Манригён № 1" имеет форму шестигранного цилиндра и оснащен четырьмя раскладными солнечными батареями. Масса спутника оценивается в 300 кг.

Что касается новой ракеты-носителя "Чхоллима-1" (천리마 1, Chollima-1), то о ней мало что известно, кроме того, что это трехступенчатая ракета с жидкостными ракетными двигателями "нового типа". Длина ракеты оценивается от 40 до 50 м, полезная нагрузка размещается в головном обтекателе увеличенного диаметра. Запуск 31 мая стал первым пуском этой ракеты и был осуществлен с новой специально построенной для нее стартовой площадки на космодроме Сохэ..

Запуск новой северокорейской космической ракеты-носителя "Чхоллима-1" (Chollima-1) с первым северокорейским разведывательным спутником "Манригён № 1" (Malligyong-1) с космодрома Сохэ в КНДР 31.05.2023. Запуск закончился неудачей (с) ЦТАК

Первый северокорейский разведывательный спутник "Манригён № 1" (Malligyong-1) во время посещения руководителем КНДР Ким Чен Ыном 17.05.2023. Звауск спутника 31.05.2023 закончился неудачей (с) ЦТАК