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ТАСС

В России создали устойчивый к радиоэлектронной борьбе дрон "Лютик"

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Военнослужащий с БПЛА
Военнослужащий с БПЛА.
Источник изображения: Александр Щербак / ТАСС

После испытаний в зоне специальной военной операции квадрокоптер модернизировали, увеличив время полета и грузоподъемность

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты Сахалинского центра беспилотных технологий разработали квадрокоптер "Лютик" для разведки и доставки боеприпасов, особенностью которого является умение быстро выйти из зоны работы средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом ТАСС сообщили в организации.

"В зоне специальной военной операции работают как свои средства РЭБ, так и чужие. Дроны китайского производства по протоколу безопасности, если теряют спутники и радиосвязь, зависают и садятся после того, как сел аккумулятор. У "Лютика" есть особая подстройка: когда дрон попадает в зону РЭБ, где теряются спутники и система радиоуправления, наш аппарат дает полный газ. Делает так называемый отскок - летит в абсолютно рандомную сторону, чтобы выйти из зоны РЭБ", - отметили в Сахалинском центре беспилотных технологий.

Собеседник ТАСС подчеркнул, что противодроновые ружья в основном работают на дальности 500-700 м. "Когда дрон вылетает из этой зоны, мы понимаем, что здесь что-то не так: надо либо эту зону обходить, либо что-то туда отправлять для устранения средства РЭБ", - сказали в организации.

Первая версия квадрокоптера "Лютик" уже прошла испытания в зоне специальной военной операции, по итогам которых была создана модернизированная версия аппарата, отличающаяся увеличенными временем полета и грузоподъемностью. "Специалистами центра разработана вторая версия "Лютика", способная находиться в воздухе в течение часа в режиме "бинокля". Если аппарат используется для доставки боеприпаса, то дрон способен нести и сбрасывать до 1,2 кг. До 1,5 кг полезной нагрузки аппарат смело таскает в районе получаса", - рассказали в Сахалинском центре беспилотных технологий.

Сахалинский центр беспилотных технологий создан в конце 2022 года. Организация специализируется на производстве, разработке беспилотных летательных аппаратов, а также обучении профильных специалистов. Все работы осуществляются за счет собственных средств. Центр работает только с силовыми ведомствами. 

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