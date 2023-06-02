Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Первый полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh

[30 мая 2023 года] cостоялся испытательный полет иранского легкого транспортного самолета Simorgh созданного Организацией авиационной промышленности, подконтрольной Минобороны Ирана. Напомню, что данный самолет представляет собой глубокую модификацию проекта пассажирского самолета IrAn-140 в транспортный самолет с оборудованием машины грузовой рампой и др. изменениями. Производство самих IrAn-140 в Иране фактически прекратилось более 10 лет назад, а эксплуатация остающихся машин была запрещена после авиакатастрофы произошедшей в Тегеране в 2014 г. Сотрудничество с украинской стороной и поставки комплектующих тоже прервались к середине 2010-х гг. из-за американских санкций, но у Ирана оставалось несколько построенных машин, прикованных к земле из-за запрета на эксплуатацию, а также по слухам еще три недостроенных машины были в цехах иранского завода HESA, где их выпускали по лицензии. Так что задел для самостоятельной работы у иранцев был приличный.