Турция рискует встать перед сложным выбором: Россия или Украина

Yeni Şafak: Турцию ждут проблемы с Россией, если конфликт на Украине не закончится

Эрдоган добился многих успехов во внешней политике Турции, пишет Yeni Şafak. Он умело балансирует между поддержкой как Путина, так и Зеленского. Но, если конфликт на Украине не закончится, Турция окажется в сложной ситуации. Например, под угрозой окажется "зерновая сделка", считает автор статьи.

Победа Эрдогана на выборах знаменует собой важный поворотный момент во внешней политике Турции. У президента благодаря этому успеху появится шанс закрепить достижения Турции в международной политике за последние годы. Как лидер, получивший одобрение народа, Эрдоган теперь находится в еще более выгодном положении на мировой арене с точки зрения формирования стратегии национальной безопасности и целей внешней политики Турции. В условиях непредсказуемости, создаваемой глобальными балансами сил и региональными конфликтными зонами, Турция будет постоянно ощущать потребность в динамичной внешней политике. Эта ситуация делает предсказуемое и сильное лидерство обязательным условием успеха в международной политике.

Турция, особенно после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года, пошла на расчетливые риски, чтобы вывести свою внешнюю политику на более эффективный уровень. С 2011-го по 2016-й год Турция все время искала международные союзы для интервенции в Сирию, при этом после попытки госпереворота стала активно действовать на месте путем прямых военных операций. Было замечено, что с усовершенствованием военных и разведывательных возможностей повысилась и дипломатическая эффективность. Благодаря этому Анкара получила возможность определять динамику на месте через астанинский процесс с Москвой и Тегераном, а вместе с тем сумела предпринять шаги в направлении ограничения поддержки Отрядов народной самообороны (YPG) со стороны США.

За последний год на передний план вышли переговоры Анкары с Дамаском. Основными целями этих переговоров было обеспечение добровольного возвращения беженцев и ограничение зоны действия Рабочей партии Курдистана (РПК). Постановка и реализация этих целей продемонстрировали серьезность и решимость Турции в обеспечении стабильности в Сирии. Победа Эрдогана на выборах повысила способность Турции усилить этот дипломатический процесс, тем самым еще больше укрепив позиции страны во внешнеполитических маневрах и переговорах.

А в военном конфликте к северу от Турции, ставшей главным действующим лицом в Сирии, выделяются усилия по поддержанию баланса между Украиной и Россией. Тот факт, что Турция, которая продолжает оказывать поддержку Украине, не присоединяясь к санкциям США и Европы, сохранила отношения с Россией, можно рассматривать как достижение. Однако в предстоящий период в зависимости от хода военного конфликта Турция может столкнуться с рядом непростых решений. Если конфликт продолжится без окончательного исхода, Турция в контексте дальнейшего сближения Украины с НАТО может испытать трудности в таких вопросах, как, например, продолжение «зерновой сделки» с Россией.

Сняв вето на обучение F-16 и экспорт этих истребителей на Украину странами НАТО, США приступили к созданию инфраструктуры для фактической интеграции этой страны в Североатлантический альянс. Турция способна сказать последнее слово по поводу дальнейшего расширения НАТО на фоне вступления Швеции после Финляндии. Конечно, в этом вопросе мяч находится на стороне Швеции, и этой стране необходимо устранить озабоченности Турции в отношении терроризма. В то же время конгресс США связывает шведский вопрос с приобретением Турцией истребителей F-16. Даже если этот процесс даст положительные результаты, продолжение поддержки YPG / РПК со стороны Вашингтона усилит напряженность в турецко-американских отношениях.

Ожидание быстрого улучшения роли Турции в НАТО и ее отношений с США, возможно, нереалистично, однако осознание Западом того, что в течение ближайших пяти лет ему придется работать с Эрдоганом, усилит позиции Турции. В последнее время мы наблюдаем, как страны Ближнего Востока пытаются балансировать между углубляющимся российско-китайским союзом и западным альянсом. Начинается время, когда страны региона будут больше объединяться друг с другом для снижения напряженности, вызванной глобальной борьбой за власть, и смягчения региональных конфликтов. В качестве примеров можно упомянуть усилия Турции по нормализации отношений со странами Персидского залива или восстановление отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Такое положение вещей активизирует усилия Турции в направлении нормализации отношений со странами региона.

Развитие экономических отношений с Европой способно укрепить связи Турции с европейскими странами и улучшить ее экономическое положение. Турция может углубить экономическую интеграцию с ЕС за счет увеличения прямых инвестиций, становления производственным центром, развития туризма и расширения сотрудничества в области передовых технологий. Параллельно с этим Турция может повысить свою значимость в решении таких глобальных проблем, как изменение климата, миграция и продовольственный кризис. Благодаря новым запасам природного газа Турция может использовать эти ресурсы для удовлетворения национальных энергетических потребностей и в то же время продолжать двигаться к своей цели — стать центральной страной в международном транзите энергоресурсов.

Победа Эрдогана на выборах поможет Турции укрепить свои позиции на международной арене. Поздравительные послания мировых лидеров и выраженная ими готовность работать вместе свидетельствуют о решающей роли, которую будет играть турецкая дипломатия под руководством Эрдогана. Перед турецкой внешней политикой стоит задача сохранить достижения, полученные по многим критическим вопросам, от Ливии до Азербайджана, от Украины до Восточного Средиземноморья, улучшая при этом экономические отношения с Европой, повышая эффективность внутри НАТО, управляя последствиями изменения глобальных балансов сил. Поддержка, оказанная Эрдогану избирателями, позволит превратить эти вызовы в благоприятные возможности и обеспечит становление Турции заметным игроком на мировой арене.

Автор: Кадир Устюн (Kadir Üstün)