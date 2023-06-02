Польша увидела в конфликте на Украине выгоду для бюджета страны

WSJ: Польша увидела в конфликте на Украине возможность сдержать Россию и сохранить бюджет

Польша увидела в конфликте на Украине возможность победить Россию и сохранить бюджет, пишет WSJ. В Варшаве считают, что украинский конфликт представляет собой реальную возможность сдержать Россию за очень маленький процент оборонного бюджета страны.

Однако польское руководство обеспокоено слабостью Западной Европы и сомневается в стойкости США.

Из-за военной операции России на Украине Польша оказалась весьма уязвимой. На севере и востоке эта страна граничит в основном с Украиной, Белоруссией (сателлит Москвы) и собственно с Россией (Калининградская область). Протяженность этой границы составляет около 1 200 километров. Чтобы укрепить свои вооруженные силы, Варшава резко увеличила военные расходы.

Однако польское руководство встревожено, полагая, что Организация Североатлантического договора не в состоянии выполнять свои задачи. "Нам надо приспособить свою политику безопасности к этим вызовам", — говорит о НАТО председатель комитета по иностранным делам нижней палаты польского парламента Радослав Фогель (Radosław Fogiel). Он и его коллеги обеспокоены слабостью Западной Европы и сомневаются в стойкости США.

Александр Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года. Но после подтасовок на президентских выборах в 2020 году в стране начались демонстрации протеста. Чтобы подавить их, Лукашенко понадобилась помощь Путина, и российский президент оказал ему такую услугу. Но потом он не позволил Лукашенко забыть о ней. Белорусский президент похож на пловца, борющегося со смертельно опасным подводным течением. Он отчаянно и изо всех сил гребет, но как считает Фогель, Лукашенко уже преодолел точку невозврата.

В апреле Путин заявил, что план интеграции России и Белоруссии из 28 пунктов выполнен на 74%. Он подчеркнул, что две страны обязательно продолжат свои усилия, не замедляясь. Путин высоко оценил сотрудничество двух стран в сфере электроэнергетики, культуры, экономики, безопасности и обороны.

Последняя область из этого списка вызывает особую тревогу у Польши. В этом месяце Москва и Минск подписали соглашение о размещении тактического ядерного оружия в хранилище на территории Белоруссии. В прошлом месяце белорусское министерство обороны сообщило, что вооруженные силы страны завершили процесс обучения применению такого оружия. Путин перебросил в Белоруссию ЗРК С-400 и ракеты малой дальности "Искандер", а также разместил там под предлогом боевой подготовки тысячи российских военнослужащих. Лукашенко не направляет белорусские войска на Украину, но в феврале 2022 года российские танки пошли в направлении Киева с территории Белоруссии. Оттуда же русские осуществляют пуски своих ракет по Украине.

Пока Кремль продвигается в западном направлении на Украине и в Белоруссии, Польша стремится укрепить свои силы сдерживания и оборону. В прошлом году был принят закон, требующий расходовать на нужды обороны не менее трех процентов ВВП. В этом году военные расходы приблизятся к четырем процентам, составив около 98 миллиардов злотых, то есть, свыше 23 миллиардов долларов. Плюс к этому фонд поддержки вооруженных сил в текущем году выделит еще 11 миллиардов долларов. Польша закупает в США, Британии и Южной Корее боевую технику на десятки миллиардов долларов.

А теперь сравним действия Польши по укреплению своей обороны с Западной Европой. Германия и Франция в прошлом году не выполнили требования НАТО о выделении на военные нужды не менее двух процентов ВВП, о чем свидетельствуют последние оценки альянса. Репортер Кайл Мизоками (Kyle Mizokami) сделал прогноз о том, что к 2030 году у Польши будет больше танков, чем у Британии, Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии и Италии вместе взятых. Заместитель председателя комитета по иностранным делам нижней палаты парламента Владислав Теофил Бартошевский (Wladyslaw Teofil Bartoszewski) говорит, что Польша хочет увеличить закупки немецких танков "Леопард", однако Берлин сможет поставить их не раньше 2027 года. "Им просто не хватает производственных мощностей", - объясняет Бартошевский.

Военно-промышленные компании Европы согласны наращивать производство только в том случае, если будут уверены в долговременном увеличении военных расходов. Сегодняшние обязательства могут оказаться весьма выгодной сделкой. "Если мы потеряем Украину, что для меня немыслимо, то можете ли вы представить наши инвестиции, когда российская армия будет, знаете ли, в Белоруссии, в Бресте и во Львове?" - спросил начальник польского генштаба генерал Раймунд Анджейчак (Rajmund T. Andrzejczak), выступая в мае в Варшаве на конференции по внешней политике и обороне. (Белорусский Брест и украинский Львов находятся вблизи польской границы.)

Варшава испытывает беспокойство по поводу долгосрочных обязательств Америки перед регионом. Бартошевский критикует Западную Европу за ее отношение, которое, по его словам, заключается в следующем: "Нам не надо тратить деньги, потому что Америка нас защитит". "А теперь представьте, что президентом стал Десантис, который заявит, что никого защищать не будет", — предостерегает он.

Бывший министр обороны Богдан Клих (Bogdan Klich), ныне возглавляющий в польском сенате комитет по иностранным делам и по делам Евросоюза, говорит, что хотя Украина пользуется в США поддержкой обеих партий, "все зависит от того, кто в Америке президент". Он опасается, что если у власти снова встанет администрация Трампа, она подорвет политическое и военное единство НАТО.

Бартошевский заявляет, что "позорная эвакуация американских солдат из Афганистана" по решению администрации Байдена убедила Путина, что он сможет напасть на Украину без серьезных последствий. Если бы США не поддержали Украину, Китай мог сделать вывод, что американцы и Тайвань не станут защищать. "Показав свою силу в Европе, Америка защитила свои интересы в зоне Тихого океана", - говорит он.

"Если США хотят, чтобы Европа была сплоченной в борьбе с Китаем при любом развитии ситуации, мы не можем допустить, чтобы в нашем глубоком тылу сохранялась угроза", — говорит Фогель. Вооруженный конфликт на Украине дает "реальную возможность сдержать, разгромить Россию очень малыми средствами из нашего военного бюджета и без американского присутствия в районе боевых действий", отмечает он. "Короче говоря, для США это выгодная сделка. А для Польши это настоятельная необходимость".

Автор статьи: Джулиан Кэй Мельхиор (Jillian Kay Melchior)