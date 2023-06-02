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ТАСС

В США представили инициативу по созданию трибунала против России

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Источник изображения: AP Photo/ Gemunu Amarasinghe

В заявлении сенатора Бена Кардина отмечается, что Белый дом должен продвинуть эту идею до Генеральной ассамблеи ООН

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Американские сенаторы Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) призвали президента США Джо Байдена "поддержать создание международного трибунала", который осудил бы действия РФ на Украине. Текст соответствующей резолюции был представлен ими в среду.

Как говорится в заявлении на сайте Кардина, они возлагают вину на российское руководство и считают, что Белый дом должен продвинуть эту инициативу до Генеральной ассамблеи ООН.

"Сенат призывает США использовать свой авторитет и голос в международных организациях, чтобы поддержать создание специального уголовного трибунала и привлечь к ответственности руководство Российской Федерации, санкционировавшее агрессию против Украины", - говорится в резолюции. Сенаторы поясняют, что, хотя Международный уголовный суд и обладает требуемой юрисдикцией в целом, он не может расследовать события на Украине, потому что "ни Украина, на Российская Федерация не ратифицировали Римский статут". 

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Россия
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Украина
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ООН
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