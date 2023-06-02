Россия начала действовать, и в Финляндии задумались

Финский политолог предложил "тщательно продумать" варианты ответов на действия России

Директор финского Института международных отношений Мика Аалтола считает, что целью последних "экономических и политических маневров" Москвы в отношении Финляндии было вернуть ее в двусторонний "диалог" и таким образом повлиять на "качество и устойчивость" членства страны в НАТО, сообщает MTV. Эксперт рассказал, как, по его мнению, можно отвечать на действия России.

Йоуко Лухтала (Jouko Luhtala)

Россия провела серию "экономических и политических маневров" в отношении Финляндии, написал в Твиттере Мика Аалтола (Mika Aaltola), директор финского Института международных отношений.

30 мая Россия отозвала согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге. По сообщению Министерства иностранных дел Финляндии, Россия также приняла решение закрыть Канцелярию Посольства России в городе Лаппеенранта. В апреле на основании указа, подписанного президентом Владимиром Путиным, активы Fortum были переданы Росимуществу.

"Очевидно, что причина всего этого — вступление Финляндии в НАТО", — пишет исследователь Аалтола в Твиттере. Он видит два варианта ответа на действия России.

Первый вариант основан на известном заявлении президента Мауно Койвисто (Mauno Koivisto): "Нельзя поддаваться на провокации". "Совершенно необязательно что-то предпринимать. Прямые двусторонние контрмеры бессмысленны. Лучше действовать на уровне ЕС и вместе с союзниками", — предлагает Аалтола.

Совместно с ЕС и другими странами, которые поддерживают Украину, Финляндия ввела многочисленные санкции против России. Одной из основных мер стало закрытие границы для российских туристов.

"Если не отреагировать, последуют новые действия"

По словам Мики Аалтола, второй вариант ответа основан на идее, что "отсутствие реакции — это зеленый свет для дальнейших действий России". "Со стороны России последует еще больше действий, если мы не отреагируем ни в двустороннем порядке, ни вместе с другими. Россия получит пространство для маневра, а в спорах всегда побеждает более агрессивная сторона", — рассуждает исследователь.

По мнению Аалтола, нельзя сказать, какая модель поведения в данной ситуации лучше. "Стоит все тщательно продумать с учетом ситуации", — уверен исследователь.

"Нынешние действия России говорят об их модели поведения. Россия действует, а Финляндия реагирует или не реагирует. Россия прощупывают почву и пробует достичь своей цели, продолжая свои действия".

"Россия ведет монолог"

В настоящее время Россия предстает на Западе своего рода международным изгоем. Отношения страны с большей частью Европы и США находятся в худшем состоянии со времен холодной войны.

Однако в глобальном масштабе ситуация не столь однозначна. Например, торговые отношения России с Ираном углубились, сотрудничество с Китаем не ослабло. Индия и Бразилия реагируют на действия России весьма сдержанно.

Мика Аалтола считает, что Россия планирует в какой-то момент вернуть Финляндию в двусторонний "диалог" и таким образом повлиять на "качество и устойчивость" членства Финляндии в НАТО. "Возможно, Финляндии стоит дать понять, что у такого замысла нет шансов на успех", — уверен Аалтола.

В Финляндии диалог обрел особую роль, утверждает Мика Аалтола. Исследователь подчеркивает, что у России нет "благих намерений" и искренней готовности к переговорам. "Россия ведет монолог и добивается своих целей стремлением к псевдодиалогу. При этом за обозначением позиции или действиями России следует такой этап диалога, после которого побеждает позиция России".