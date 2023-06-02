НАТО скрыла планирование войны против России. Ей же хуже

RS: НАТО скрыла планирование войны с Россией от народа, прессы и соответствующих органов

НАТО в обстановке глубокой секретности выстраивает новые планы войны с Россией, пишет RS. Альянс требует от своих членов безусловного подчинения. Автор считает это крайне опасным, особенно в отсутствии парламентского и общественного контроля. Это грубое нарушение демократии, грозящее бедами народам Запада.

Большинство из этих планов были составлены за закрытыми дверями постоянными представителями Североатлантического альянса в Брюсселе и не были представлены демократически избранным органам.

В условиях, когда после начала конфликта на Украине НАТО становится все более активным участником международных кризисов, отсутствие прозрачности, которое характеризует процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, представляет серьезную проблему для демократического контроля за организацией.

Это замечание относится, в частности, к регулярным, проводимым три раза в год встречам высших чинов НАТО — начальников национальных генеральных штабов и штабов обороны (CHOD). Последняя из этих встреч в формате, известном как заседание Военного комитета НАТО, состоялась 10 мая в Брюсселе. С учетом того, что освещение этого события в СМИ было немногим подробнее, чем обычно (посмотрите, например, статью агентства Рейтер) у парламентариев и общественности стран-членов НАТО нарастают опасения того, что их оставляют в неведении относительно одного из самых непрозрачных, но важных процессов в Североатлантическом союзе.

На июльском саммите в Вильнюсе политическим лидерам НАТО будет предложено одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет подробно расписано, как альянс собирается отреагировать на возможные российские атаки. Большинство этих планов было составлено за закрытыми дверями постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другими должностными лицами Североатлантического альянса без какого-либо предварительного изучения со стороны парламентских органов и независимых экспертов.

На пресс-конференции после заседания 10 мая председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (вице-адмирал Королевских военно-морских сил Нидерландов) назвал его «историческим» из-за «беспрецедентной интеграции НАТО и национального военного планирования». Бауэр добавил, что НАТО «впервые после окончания холодной войны» будет иметь «объективные, основанные на реальных угрозах цели, которые можно предложить странам-членам». И это позволит альянсу «делать именно то, что символизирует флаг НАТО: мы все будем следовать одним и тем же курсом по компасу».

Компас всегда рассматривается как самый надежный инструмент для выдерживания курса движения любого объекта. Но, как известно любому путешественнику, при этом также нужна карта и очень четкое представление о том, что должно происходить под вашими ногами, когда вы идете по азимуту компаса. Если возникает несоответствие между выбранным курсом и реальностью, для путешественника должны прозвенеть тревожные звонки, и ему необходимо пересмотреть свой путь движения. Сегодня в компасе НАТО таких механизмов нет.

Вместо дорожной карты высшее руководство Североатлантического альянса разработало, пересмотрело и усилило серию военных планов и концепций, или то, что адмирал Бауэр называет «семейством планов», поскольку «точно так же, как и все в семьях, они действительно взаимосвязаны». Хотя эти документы остаются засекреченными, подразумевается, что нас должен успокаивать тот факт, что они были рассмотрены Военным комитетом НАТО и будут представлены политическим лидерам для одобрения на Вильнюсском саммите НАТО.

Но именно потому, что поставленные цели окажут существенное влияние на будущие инвестиции в оборону и развитие национальных вооруженных сил, их поддержка на политическом уровне должна быть шире, чем простое «штампование» главами государств в Вильнюсе. Секретное «семейство» военных планов и концепций НАТО выглядит следующим образом:

Концепция сдерживания и обороны евроатлантического региона (DDA)

Определяет, как НАТО действует в мирное, кризисное и военное время для выполнения обязательств по коллективной обороне. В Концепции указано, что необходимо для сдерживания и защиты от двух «угроз» (указанных в Стратегической концепции 2022 г.): со стороны России и террористических группировок. Стратегические и региональные планы, вытекающие из этой Концепции, определяют структуру, операции и будущие военные расходы НАТО, включая траты на вооружения, структуры командования и управления, инфраструктуру и материально-техническое обеспечение.

Региональные планы

Описывают, как НАТО будет защищать конкретный географический район (от России и террористических групп). Они объединяют планы национальной обороны прифронтовых государств-членов с коллективными планами НАТО и тем самым стремятся оптимизировать способность НАТО перебрасывать силы в нужное место в нужное время.

Функциональные планы или вторичные стратегические планы (SSP)

Подробно описывают, как управлять военными активами «в масштабе театра военных действий». Например, «SSP поддержки» (охватывающий транспортное оборудование и так далее) в настоящее время пересматривается, чтобы отразить новые региональные реалии.

Требования к структуре вооруженных сил

Количество и типы вооружений, военной техники и организаций, которые необходимы НАТО для реализации Концепции и региональных планов во всех регионах и сферах (воздушной, наземной, морской, космической и кибернетической).

Вооруженные силы высокой готовности

Определяет, что требуется для создания большего количества военных контингентов высокой степени готовности по всей территории НАТО. В 2022 году альянс согласился привести в состояние повышенной боевой готовности 300 000 военнослужащих по сравнению с 40 000 в прошлом.

В очередной раз ключевые выводы из совещаний генералов были окутаны тайной. Ни одно из заседаний не было открыто для публики или средств массовой информации. Единственные обнародованные детали были включены в информационный бюллетень НАТО, а также стенограмму кратких вступительных слов адмирала Бауэра и Йенса Столтенберга в начале заседания и на заключительной совместной пресс-конференция. Никаких подробностей о двух пленарных дискуссиях общественности представлено не было.

Генеральный секретарь НАТО призвал политических лидеров в Вильнюсе повысить целевой показатель военных расходов альянса для финансирования реализации этих военных планов. Ожидается, что государства-члены НАТО «согласятся на новое обязательство по расходам на оборону, где 2% ВВП будут не потолком, которого мы стремимся достичь, а тем минимумом, которые мы должны инвестировать в нашу оборону», — сказал Столтенберг перед встречей. На повестке дня также находится новый «План действий НАТО по укреплению военно-промышленного потенциала», цель которого — установить руководящие принципы для увеличения производства военной техники и создания новых производственных мощностей в ВПК.

Хотя для полной реализации этих планов потребуется несколько лет, они ставят НАТО и государства-члены на путь, с которого уже будет трудно свернуть. Следовательно, эти планы должны быть открытыми и видимыми, с четким обоснованием достижимости желаемых результатов. Иначе как мы можем быть уверены, что движемся в правильном направлении, особенно учитывая все издержки и риски ускорения милитаризации?

Для того, чтобы обеспечить ясность процессов принятия решений, необходим надлежащий парламентский контроль. Он нужен для того, чтобы люди, принимающие решения, несли за них ответственность, и чтобы у национальных парламентов были возможности влиять на эти планы НАТО и улучшать их.

Однако сегодня фактом остается то, что ни одно из 31 государства-члена Североатлантического альянса не проводит систематического парламентского рассмотрения предложений НАТО до их одобрения на саммитах, а парламентское обсуждение решений альянса носит спорадический и неэффективный характер. Законодатели мало знают о том, что происходит в межправительственных рабочих группах НАТО, и эти их ограниченные знания затрудняют, если не делают невозможным, эффективное изучение участия их правительства в НАТО или привлечение кого-либо к ответственности за неправильные решения, принимаемые в рамках НАТО.

Чтобы восполнить этот явный дефицит демократии, каждое государство-член НАТО должно добиться создания своего собственного контрольного комитета за деятельностью альянса. Эти комитеты должны просеивать все проекты предложений НАТО, чтобы определять, какие из них требуют дальнейшего изучения, и привлекать к ним внимание других парламентариев и общественности. В важных областях разработки политики, такой, как формулирование новых военных планов, комитеты должны иметь возможность требовать свидетельских показаний у официальных лиц НАТО и обеспечивать парламентские дебаты по вопросам, которые они считают важными. Кроме того, каждое государство-член должно взять на себя обязательство проводить ежегодные дебаты «Статус НАТО».

Наконец, учитывая, что эффективная сеть коммуникаций является абсолютно необходимой для повышения устойчивости в нестабильном мире, необходимо сделать все для повышения осведомленности населения и понимания общественностью планов НАТО. Это не только повысит доверие к политике альянса и стран-членов, но и послужит сдерживающим фактором для тех, кто «угрожает» Западу. <...>

Автор: Йан Дэвис (Ian Davis)