Минобороны РФ формирует новый полк военно-транспортной авиации

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Новый полк военно-транспортной авиации (ВТА) будет сформирован в России в течение летнего периода обучения, который начинается в войсках 1 июня, сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей, а также продолжать освоение новой, модернизированной авиационной техники, обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
О решении создать новый полк ВТА сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 22 марта.