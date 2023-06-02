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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ формирует новый полк военно-транспортной авиации

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Переданный в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России первый построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединен
Переданный в состав 235-го военно-транспортного авиационного полка 18-й военно-транспортной авиационной дивизии Военно-транспортной авиации ВКС России первый построенный в 2022 году на АО "Авиастар-СП" (входит в Дивизион транспортной авиации АО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Ульяновске военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0208, регистрационный номер RF-78663). Ульяновск, 2022 год.
Источник изображения: ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Москва. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Новый полк военно-транспортной авиации (ВТА) будет сформирован в России в течение летнего периода обучения, который начинается в войсках 1 июня, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В летнем периоде обучения командованию ВТА предстоит сформировать новый военно-транспортный авиационный полк, ввести в строй молодых летчиков-выпускников 2023 года, подготовить молодых командиров кораблей, а также продолжать освоение новой, модернизированной авиационной техники, обеспечить высокий уровень подготовки личного состава и исправности авиационной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

О решении создать новый полк ВТА сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства 22 марта.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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