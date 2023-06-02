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ИноСМИ

Запад сделал Зеленскому подарок — и уничтожил все надежды на мир

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Логотип G7 в Ниигате, Япония
Логотип G7 в Ниигате, Япония.
Источник изображения: © AP Photo / Shuji Kajiyama

Yahoo News Japan: действия G7 лишили мир надежды на окончание украинского конфликта

"Большая семерка" столкнулась с дилеммой, пишет Yahoo News Japan. С одной стороны, она не в состоянии остановить происходящее на Украине; с другой — должна оставить себе возможность отступить в любой момент. Не в силах найти ответ, лидеры G7 подлили масла в огонь и уничтожили перспективы для мира.

Кто сможет остановить вооруженные действия?

Они не могли отправить его домой с пустыми руками.

Лидеры "Большой семерки", собравшиеся в Хиросиме, сделали президенту Украины Владимиру Зеленскому, который никогда не терял воли к борьбе, большой подарок: сняли запрет на поставку истребителей F-16 американского производства.

Я считаю, международная политика во многом определяется лидерскими качествами.

За последний год США и члены НАТО предоставили Украине такое огромное количество оружия и боеприпасов, что их собственные запасы опустошились.

Масштабы потерь солдат и вооружений в ходе идущих боевых действий настолько велики, что официальные представители НАТО приходят в недоумение. А теперь они повышают ставки — отправляют вооружения с еще большей наступательной мощью.

<...> Но действительно ли руководители стран "Большой семерки" надеются, что Россия проиграет? Возможно, Украина могла бы перейти в атаку с оружием, которое она получила от Запада, и выиграть несколько сражений. Но в конечном счете она не сможет победить в конфликте с крупнейшей в мире ядерной державой, которая конкурирует с США.

В этом кроется глубокая дилемма лидеров государств G7. Они не могут позволить всему происходящему длиться вечно, но они не в состоянии и остановить путинскую спецоперацию. "Группа семи" наблюдает за военной ситуацией и планирует свои действия так, чтобы в любой момент можно было "выбросить полотенце" (термин из бокса, "выбросить полотенце на ринг значит сдаться, — Прим. ИноСМИ).

Между тем председатель КНР Си Цзиньпин направил посланника в пять заинтересованных стран — Украину, Польшу, Германию, Францию и Россию — для решения проблемы путем переговоров.

Я уверен, что Китай не будет экспортировать оружие в Россию <...>, вопреки мнениям многих западных экспертов.

Дело в том, что Пекин использует этот аргумент в качестве подтверждения своего нейтралитета, критикуя при этом политику Запада, настаивающего на своей правоте.

США, напротив, не хотят, чтобы посредничество Китая увенчалось успехом. Это означало бы падение американской гегемонии. Президент Байден продолжит призывать Запад к единству и отправлять оружие на Украину.

Следовательно, так военные действия не закончатся.

Кто же сможет остановить их?

В конечном итоге саммит G7 не подтолкнул все стороны сложить оружие, а завершился призывом "Больше оружия!" Потому перспектив для окончания боевых действий нет.

Автор: Томоаки Ниситани — экономист, бывший эксперт посольства Японии на Украине. Родился в 1953 году, занимался исследованиями в НИИ "Тёгин". В 1996 году начал работать в посольстве Японии на Украине. Занимал должность президента компании Toyota Russia с 2004 по 2009 год. В 2018 году основал и возглавил фирму N&R Associates. Автор нескольких книг. Написал статью "Кто может спасти Украину" (опубликована 14 апреля 2022 года).

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Польша
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Франция
Япония
Продукция
F-16
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